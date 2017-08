Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Arundhati Roy je po leposlovnem prvencu izdala celo vrsto neleposlovnih del, v katerih je obravnavala vse, od ameriške invazije Iraka do indijskih jedrskih poskusov. Po dvajsetih letih je naposled napisala še en roman, The Ministry of Utmost Happiness, in se z njim takoj uvrstila v izbor za bookerjevo nagrado. Foto: AP Paul Beatty je lani postal prvi Američan v zgodovini z Bookerjevo nagrado, eno najvišjih literarnih trofej za angleškogovoreče območje. 54-letni pisatelj iz Los Angelesa je nagrado man booker osvojil z romanom The Sellout, duhovito zgodbo o možaku, ki skuša svojo afroameriško identiteto utrditi na najbolj transgresiven, šokanten način, kar si jih je mogoče zamisliti: nazaj bi rad vpeljal suženjstvo in segregacijo. Foto: Reuters Pisatelj Colson Whitehead je za prodajno in kritiško uspešnico The Underground Railroad dobil že celo vrsto nagrad, tudi priznanje National Book Award. Zgovoren je tudi podatek, da bo ekranizacijo zgodbe (zaživela bo kot nadaljevanka v produkciji Amazona) režiral Barry Jenkins, avtor Mesečine, zmagovalnega filma na letošnji podelitvi oskarjev. Knjigo je za svoj "knjižni klub" izbrala tudi Oprah Winfrey. Foto: EPA Predsednica žirije Lola Young je zatrdila, da niso skušali "na silo" vpeljevati čim bolj enakomerne zastopanosti obeh spolov in različnih narodnosti - pa se je vseeno tako izšlo. Med nominiranci je sedem moških in šest žensk; trije prvenci; štirje britanski, štirje ameriški, dva irska, dva britansko-pakistanska in en indijski avtor; in tri izdaje majhnih neodvisnih založb. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predlogi za branje (v angleščini): širši izbor za bookerjevo nagrado

Toliko dobre literature, da se nova romana Salmana Rushdieja in Roddyja Doyla sploh nista uvrstila

1. avgust 2017 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že od prejšnjega tedna je znan širši izbor nominirancev za literarno nagrado Man Booker. Na njej je trinajst literarnih del, ki so jih napisali skoraj sami literarni "težkokategorniki" - denimo Arundhati Roy, Colson Whitehead in Zadie Smith.

Čisto mogoče je, da bo letošnji Pulitzerjev nagrajenec za leposlovje, Newyorčan Colson Whitehead, k vsem dosedanjim trofejam za svoj alegorični roman o suženjstvu, The Underground Railroad (Podzemna železnica), dodal še eno. Znašel se je med trinajstimi avtorji, ki so še v igri za nagrado Man Booker. Zanjo pridejo v poštev pisci vseh narodnosti, ki pišejo v angleškem jeziku in so izdani (tudi) v Veliki Britaniji. Od leta 2014 so v igri za priznanje tudi Američani in lani ga je prvič tudi dobil nekdo z druge strani Atlantika, Paul Beatty z družbeno satiro The Sellout.

Letos so iz ogromnega bazena prijavljenih romanov v angleškem jeziku (bilo jih je 150) v izbor prišla štiri dela, poleg Whiteheada še: moderni klasik Paul Auster z "magistralnim" - tako žirija - romanom 4 3 2 1, ki tematizira protagonistova štiri vzporedna življenja, George Saunders z romanesknim prvencem Lincoln in the Bardo, literarno odelavo Abrahama Lincolna, ki žaluje nad grobom enajstletnega sina, ter Emily Fridlund s prvencem History of Wolves.

"Odpiranje" natečaja za ameriške pisatelje se je pred nekaj leti izkazalo za silno kontroverzno potezo. "Preden smo vključili Američane, se je - vsaj meni osebno - zdelo zelo čudno, da je bil to izbor za dela v angleščini in Združenega kraljestva, Irske in Zimbabveja. Nenavadna konfiguracija. Vključitev ZDA se je zdela edini logični naslednji korak in mislim, da ni potrebe, da bi bili bralci, pisci ali založniki zaradi tega živčni," je za The Guardian komenitrala letošnja predsednica žirije Lola Young.

"Roman je kot sedimentna kamnina"

No, med močnimi favoriti za nagrado je zaenkrat tudi indijska pisateljica Arundhati Roy, ki je pred okroglimi dvajsetimi leti nagrado dobila s svojim literarnim prvencem (in globalno uspešnico), Bog majhnih stvari. Kasneje je objavila še več neliterarnih del, a nobenega romana - do letos, ko je izšlo delo The Ministry Of Utmost Happiness. Novi roman je zgodba o transseksualni indijski ženski, ki ga žirija opisuje kot "bogato, pomembno delo". O tem, zakaj si je med prvim in drugim romanom vzela dvajsetleten odmor, je pisateljica komentirala: "Pisanje pač terja čas. Pri tem ni hitenja. Ne morem pisati počasneje ali hitreje, kot sem pisala. To je podobno sedimentni kamnini, ki leži in nabira nove plasti."

Ali Smith se je v izbor prebila s "humano, norčavo, optimistično" zgodbo o Veliki Britaniji po evropskem referendumu, Autumn. Še ena pogosto nagrajevana avtorica, Zadie Smith, gre v boj z romanom Swing Time, zgodbo o prijateljstvu in rivalstvu med londonskima dekletoma, ki sta se spoznali na tečaju plesa. Sebastian Barry je v Days Without End popisal zgodbo Irca, ki v Ameriko emigrira v zadnjih letih pred državljansko vojno. Exit West izpod peresa Pakistanca Mohsina Hamida je ljubezenska zgodba, postavljena v svet, kjer begunci med mesti potujejo s pomočjo črvin.

Žirija bo seznam zdaj oklestila na šest naslovov, ki bodo znani v septembru. Končni dobitnik nagrade, ki je težka okroglih 50 tisoč funtov (slabih 56 tisoč evrov), bo razglašen na oktobrski galaprireditvi v Londonu.

Vsa nominirana dela so torej:

4321, Paul Auster

Days Without End, Sebastian Barry

History of Wolves, Emily Fridlund

Exit West, Mohsin Hamid

Solar Bones, Mike McCormack

Reservoir 13, Jon McGregor

​Elmet, Fiona Mozley

The Ministry of Utmost Happiness, Arundhati Roy

Lincoln in the Bardo, George Saunders

Home Fire, Kamila Shamsie

Autumn, Ali Smith

Swing Time, Zadie Smith

The Underground Railroad, Colson Whitehead

A. J.