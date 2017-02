Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Heleno Pawluk so nacisti zaprli, ker je pomagala judovskemu zdravniku Naumu Pryluckiju pobegniti iz koncentracijskega taborišča Majdanek in ga nekaj dni tudi skrivala. Predmete Pawlukove sta muzeju podarila Wojciech in Danuta Pawluk. Foto: EPA Taborišče Majdanek - kar po poljsko pomeni majhen gozd -, se je nahajalo na obrobju kraja Lublin na vzhodu Poljske. Državni muzej v Majdanku je bil osnovan že novembra 1944. Foto: EPA Sorodne novice Nemški zvezni križec za zasluge restavratorju violin glasbenikov, umrlih v holokavstu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predmeti internirane Poljakinje, ki je med vojno pomagala Judom

Nova pridobitev za državni muzej Majdanek

1. februar 2017 ob 13:44

Lublin - MMC RTV SLO

Poljski državni muzej Majdanek je bogatejši za gradivo - med katerim je skoraj sto fotografij, dokumentov in osebnih predmetov -, povezano s Heleno Pawluk, tamkajšnjo interniranko v času nacistične okupacije Poljske.

Heleno Pawluk so zaprli 23. oktobra 1943, ker je pomagala judovskemu zdravniku Naumu Pryluckiju pobegniti iz koncentracijskega taborišča Majdanek. Prylucki se je nato še pet dni skrival pri njej v vasi Radlin na jugu države. Ko so nacisti odkrili, da Pawlukova skriva Juda, so jo zaprli v taborišče Majdanek in obsodili na smrtno kazen. Kasneje so jo premestili v zapor na lublinskem gradu, od koder prišla na svobodo 22. julija 1944.

Taborišče Majdanek (kar po poljsko pomeni majhen gozd), s sedežem na obrobju Lublina na vzhodu Poljske, je bilo prvotno namenjeno prisilnemu delu. Vendar so tam taboriščnike tudi množično pobijali med operacijo Reinhard, se pravi nacističnim načrtom za umor vseh poljskih Judov. Taborišče je delovalo med letoma 1941 in 1944.

Eno najbolje ohranjenih taborišč smrti

Zgodovinarji ocenjujejo, da je v Majdanku v plinskih celicah ali pa zaradi posledic podhranjenosti in izmučenosti umrlo približno 80.000 ljudi. Vsega skupaj je bilo v taborišču zaprtih 150.000 ljudi. Hitro napredovanje Rdeče armade je preprečilo nacistom, da bi uničili njegovo infrastrukturo, zato ostaja eno najbolje ohranjenih taborišč smrti iz druge svetovne vojne, državni muzej v Majdanku pa je bil osnovan že novembra 1944.

Helena Pawluk, ki se je rodila kot Helena Błeszyńska leta 1899 v Chmielu, je študirala na fakulteti za pravo, družbene in ekonomske vede univerze v Lublinu. Med okupacijo Poljske je bila dejavna v podzemlju in tako je pomagala partizanom, med drugim jih je oskrbovala s hrano, organizirala postaje prve pomoči v gozdu v Janówu in mnogim pomagala pri iskanju zatočišča.

Po osvoboditvi se je preživljala kot voznica in v Lublinu živela do leta 1954, kasneje pa se je preselila v Varšavo. Za aktivnosti in zasluge med vojno so jo pozneje ovenčali s križcem Auschwitza, medaljo svobode in zmage ter značko Grunwalda.

P. G., foto: EPA