Predsednik žirije filmskega festivala v Sarajevu bo iranski režiser Farhadi

Festival bo letos potekal med 10. in 17. avgustom

29. maj 2018 ob 16:21

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Iz Sarajeva prihajajo prve informacije o letošnjem, štiriindvajsetem sarajevskem filmskem festivalu: predsednik žirije bo z oskarjem nagrajeni iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi.

Na programu festivala bo tudi nov Farhadijev celovečerec z angleškim naslovom Everybody Knows, ki je letos uvedel filmski festival v Cannesu.

Žirija tekmovalnega programa

Farhadi bo vodil žirijo, v kateri bodo odločali o najboljšem igranem celovečercu v tekmovalnem programu sarajevskega filmskega festivala. Njegov celovečerec Everybody Knows (Vsi vedo), v katerem nastopata Penelope Cruz in Javier Bardem, pa bo prikazan v spremljevalnem programu Open Air.

Dobitnik dveh oskarjev

Farhadi je mednarodno izjemno uspešen in cenjen režiser, ki je festivalske nagrade začel prejemati že s prvim filmom Dancing in The Dust (Ples v prahu) iz leta 2003. Za film Ločitev, ki velja za enega najbolj znanih iranskih filmov, je leta 2011 prejel zlatega medveda na berlinskem filmskem festivalu, leto pozneje pa še svojega prvega oskarja za celovečerec v tujem jeziku.

Drugega oskarja je dobil za film Trgovski potnik iz leta 2016, ki je Farhadiju prinesel tudi nagrado za najboljši scenarij na canskem festivalu. Doslej je režiser prejel več kot 70 mednarodnih nagrad.

