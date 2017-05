Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Obamov center bo eden največjih gradbenih projektov v četrti South Side doslej: stal bo vsaj 500 milijonov dolarjev. Gradnja naj bi bila dokončana do leta 2021. Foto: EPA Moj in Michellin prispevek je bil v tem, da sva se vprašala: Kaj bi rada tukaj videla čez deset let? Ne bi rada videla ogromne, mrtve stavbe, kamor vlačijo otroke na šolske ekskurzije. Hotela sva nekaj živega, prostor za srečevanje ljudi. Barack Obama Ker je bilo Michelle menda vedno žal, da ni odraščala blizu kakega griča, bodo v parku nasuli tudi nov klanec za sankanje. Foto: EPA Prebivalci Chicaga so srečni, da je Obama izbral lokacijo v revnejšem delu mesta, se pa že zdaj bojijo morebitne gentrifikacije. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predsedniški center Baracka Obame bo "simboliziral upanje"

Obama si je želel "malo drugačno predsedniško knjižnico"

4. maj 2017 ob 20:49

Chicago - MMC RTV SLO

Nekdanji ameriški predsednik Obama je v domačem Chicagu predstavil načrte za Obamov predsedniški center v parku Jackson na jugu mesta. Z Michelle hočeta "ustvariti nekaj za prihodnost, ustanovo, ki zre naprej, ne pa nazaj".

"Bistvo je upanje. Bistvo je vera. Gre za to, kaj si mislijo otroci, ko vidijo ustanovo svetovnega ranga v svoji skupnosti, ustanovo, v kateri delajo in ustvarjajo ljudje iz njihove skupnosti; to jih navdaja z zavestjo, da štejejo," je Obama izjavil na predstavitvi projekta v kulturnem centru v četrti South Shore."To bi rad predal mestu, kajti konec koncev je to občutek, ki ga je Chicago dal meni." Nekdanji predsedniški par je ob tej priliki napovedal tudi, da bosta donirala 2 milijona dolarjev za program, ki bo organiziral poletne službe v Chicagu.

Arhitekturni načrti predvidevajo tri stavbe: muzej, avditorij in knjižnico. Poleg tega se bo v kompleksu našel tudi prostor za restavracijo, javne vrtove, otroško igrišče in športni park. Zgradbe bodo primarno iz kamna, številna in velika okna pa bodo odprla pot naravni svetlobi. Center bo, kot že rečeno, stal v parku Jackson, v neposredni bližini Muzeja znanosti in industrije.

Zvest ostaja sloganu "sprememb"

Na kampusu bodo skušali "vzgojiti naslednjo generacijo voditeljev", napoveduje Obama, "ki bo lahko prevzela bakla in v prihodnosti nadaljevala proces sprememb".

Priložnostne razstave in eksponati na bodo posvečeni zgolj obamovemu mandatu, pač pa "vsem ljudem, ki so k mojemu mandatu pripomogli - procesu napora in preseganja vsega, kar jeza menoj". Vse seveda ne bo tako resno in suhoparno: "Bodimo iskreni. Vsi hočete videti Michelline obleke."

"Elitne" lokacije v mestu - dostopne vsem

Sproščeni Obama je v svojem govoru naslikal prizor baseballskih tekem, tovornjakov s hitro prehrano na strehi podzemne garaže ter filmskega in snemalnega studia, kamor bi umetniki - v njegovem izboru bi bili Chance the Rapper, Bruce Springsteen in Spike Lee - lahko prišli predavat o ustvarjanju družbeno angažirane umetnosti. Osrednja stavba bo dobila tudi razgledno ploščad, s katere se bo videlo silhueto mesta in pa vse do jezera Michigan. Tako bodo lahko vsi meščani uživali v jezerih in parkih na način, ki je trenutno le domena premožnejših. prav zato bo center po njegovih napovedih "preobrazba" za South Side.

Gradnja bo trajala približno štiri leta, z vsebinskimi programi na začasnih lokacijah pa bodo začeli že letos. V centru bodo zaposlili nekje med 200 in 300 ljudi, v času gradnje pa bo projekt ustvaril 1500 služb.

Na pomoč niso poklicali "zvezdniških arhitektov"

Kompleksi iz kamna in stekla se bo raztezal na 21 tisoč kvadratnih metrih; stavbe bodo med seboj povezane pod zemljo. Dogovarjajo se še, ali bodo lahko na lokaciji odprli tudi novo izpostavo mestne knjižnice.

Načrte za Obamov center je izrisal tandem arhitektov, zakonca Tod Williams in Billie Tsien. Njuna glavna ideja je bila, da bo v kompleksu ena sama visoka stolpnica, druge pa bodo bolj ali manj pokrite z zelenjem. "Parke bi rade naredili take, kot so nekoč bili."

A. J.