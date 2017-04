Predstava po kultnem Trierjevem filmu: "Idioti so ljudje prihodnosti!"

Režijo je v SMG-ju prevzela Nina Rajić Kranjac

14. april 2017 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Film Idioti je drama o skupini mladih, ki se odloči stopiti v vloge tistih razvojno motenih oseb, ki jih je psihologija nekoč klasificirala kot idiote. Gre za ljudi z IQ-jem nižjim od 30.

Idejni vodja projekta je Stoffer. Skupini se pridruži novinarka Karen, ki se kljub začetnim zadržkom na koncu odloči, da bo tudi sama postala "idiot". A njen novi jaz ob obisku pri starših naleti na neodobravanje.

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo drevi ob 19.00 premiera predstave Idioti, ki je v režiji Nine Rajić Kranjac nastala po istoimenskem kultnem filmu danskega režiserja in scenarista Larsa von Trierja. Predstavo je navdahnila filmska zgodba, ki opisuje skupinski psihološki eksperiment, ta pa je lahko zaživi tudi v polju gledališča.

Von Trier je leta 1995 s Thomasom Vinterbergom spisal manifest za razvoj filmskega gibanja Dogma 95. Z njim sta pozivala k vrnitvi nedolžnosti filmskega ustvarjanja. Med drugim je promoviral snemanje "iz roke" ter prepoved časovnih in geografskih odtujitev. Film Idioti (1998) je edino von Trierjevo delo, nastalo po principu dogme.

V SMG so zapisali, da tako kot von Trierja v obdobju dogme tudi režiserko mlajše generacije Nino Rajić Kranjac trenutno zanima delo v skupini in njena dinamika. Režiserka ne podpira "diktatorsko-absolutno-režijskega" gledališča: "Rada imam ljudi. Pomembna so mi njihova mnenja. Še več, mislim, da je to osnova za ustvarjanje. Igralci zame niso samo izvajalci režijskih napotkov. Z vsakim od njih, z njihovo prisotnostjo, z njihovo naravo se zame definira tudi žmoht predstave. In če se nam jutri pridruži kdo nov, bo to popolnoma spremenilo dinamiko skupine."

Idioti kot lastniki človeških duš

Vsebino von Trierjevega filma so v SMG-ju primerjali z opisom gledališkega eksperimenta. Člani kolektiva morajo namreč zato, da bi našli svojega "notranjega idiota", skozi vrsto eksternih in internih človeških soočanj, s katerimi naj bi ozavestili meje različnih družbenih norm in odpravili svoje notranje psihološke inhibicije.

Režiserka v napovedi predstave gledalce nagovori z besedami, da se bodo v Idiotih srečali s po filmu navdahnjeno zgodbo, v kateri se bodo seznanili z ljudmi z rano, ljudmi, ki potrebujejo pozornost, sicer jih ni, ljudmi, ki počnejo vse mogoče, da bi bili v stiku sami s seboj in ljudmi, ki jim ne bodo pustili do besede, saj bodo večino časa govorili oni.

Spomnila je na govorice, da so t.i. idioti lahko lastniki človeških duš: "Da so najbliže angelom. Da jim je bilo to položeno v zibelko. Njihovega dela se ne da meriti, stehtati, oceniti, izvažati, njihovega izdelka se ne da otipati, in zadnje čase ga je vse težje tudi prodati. Trdijo, da so nenadomestljivi, ker so edinstveni. (...) Oni živijo v trenutku. Vsakič znova, pravijo, je njihovo poslanstvo dokopati se do bistva lepote človeka," je Nina Rajić Kranjac sklenila svoj zapis v imenu Idiotov.

Pojasnilo iz filma, zakaj postati idiot, pa se glasi: "Živimo v skupnosti, ampak vsak je v svojem lastnem akvariju. V čem je smisel, da imamo družbo, ki postaja vse bolj bogata, če zaradi tega nihče ni srečnejši? Borili smo se za svobodo, ko pa smo jo dobili, je nismo za nič uporabili. Zato se poglabljamo v nekaj lepega in predvsem nekaj resničnega. Zato moramo s točke nič na novo zagledati pot." V filmu je podana tudi misel: "Idioti so ljudje prihodnosti!"

