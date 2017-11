Predstava Slovenska popevka in izumitev "nekega tretjega sveta, v katerem lahko živimo v sožitju"

Gledališki koncert v sodelovanju s centrom Draga na odru Slovenskega mladinskega gledališča

10. november 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so ustvarili prav poseben gledališki projekt, ki je v režiji Matjaža Pograjca nastal v koprodukciji s centrom Draga in tako v odrski postavitvi poleg profesionalnih igralcev nastopajo tudi varovanci tega centra za usposabljanje, delo in varstvo.

Projekt Slovenska popevka je torej specifičen po tem, da so se na pobudo režiserja povezali s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dolfke Boštjančič, Draga, in na oder postavili mlade in odrasle iz centra. Po spominu direktorja SMG-ja Tiborja Miheliča Syeda je to prva tovrstna slovenska produkcija, ob tem je spomnil še, da je Matjaž Pograjc že v gledališkem koncertu Ljubezen na smrt igralce postavil pred specifični podvig, saj so v predstavi kuhali, peli in igrali.

Večni Strniša, ki živi skozi slovenske popevke

Režiserju se je sprva porodila ideja, da bi delal z drugačnimi ljudmi, "ker čutim tudi drugačnost, ki jo nosimo v gledališču". Ko se je spraševal, kaj bi z njimi počel, je, kot otok sredi kaosa, ki ga živimo, prepoznal glasbo in snovanja so ga pripeljala do Gregorja Strniše, človeka, ki je dvignil besedila popevk na višjo raven. Bil je dober, a ne slaven in danes tudi malo pozabljen, in to je zadevo pripeljalo na "marginalno obrobje". Nato se je povezal z Alešem Ravnikom, ki mu je odprl vrata Drage in ponudil možnost za druženje z ljudmi s posebnimi potrebami.

Prav vsi občutki so pravilni

Pograjc je med enim od prvih obiskov igralcem, pevcem in glasbenikom iz centra povedal, da bodo vsi občutki, ki jih bodo imeli, pravilni. In tega so se držali tudi pri ustvarjanju predstave, ki je obogatila tudi režiserja samega ter igralce in druge soustvarjalce predstave. Režiser je spomnil na besedilo o ljudeh in pticah v Strniševi drami Ljudožerci. Ti drug drugega vidijo, a ne morejo živeti skupaj, ker eni hodijo in drugi letijo: "Mislim, da je Slovenska popevka predstava, ki je izumila neki tretji svet, v katerem lahko živimo v sožitju."

Dolores Turičnik, specialna pedagoginja iz Drage, je povedala, da se v centru z dramo ukvarjajo že desetletja, pogosto pa so tudi sodelovali z dramskimi umetniki: "Vendar ne glede na to, koliko truda vlagamo v to, kolikih festivalov se udeležujemo in kje vse gostujemo, naše delo žal ostaja v zaprtem krogu. Projekt Slovenska popevka je za nas ogromen korak. Družba se namreč za skupine, potisnjene na rob, odpira, ko te dobijo priložnost, da stopijo iz sence." Zahvalila se je tudi ustvarjalcem, s katerimi so skupaj iskali stopnjo izrazne zahtevnosti, do katere lahko pride posamezen nastopajoč iz Drage in jim omogočili, da si ostanejo zvesti.

"Edina stvar, ki si jo oni želijo, je biti točno takšni kot vsi drugi. Zdaj si mi želimo biti takšni kot oni. Njihova čistost duha je največji potencial za ustvarjanje, ki ga človek lahko ima," je glede vprašanja, koliko so od projekta odnesli drugi ustvarjalci, dejal korepetiror Diego Barrios Ross.

Strniševo delo, zaupano v roke dua Silence

Aranžmaji Strniševih skladb v predstavi, za katere sta zaslužna člana dua Silence, so sodobni in urbani. Boris Benko in Primož Hladnik sta se zavestno trudila distancirati od žanra popevke in se podala v elektroniko: "Ena od ključnih značilnosti predstave je dvojnost. Na eni strani imamo popkulturno formo pevskega tekmovanja, na drugi pa Strnišo ter nastopajoče, ki na neki način niso del tega sveta. To sva želela tudi pokazati z glasbo."

Ob 12 nastopajočih iz Drage v predstavi nastopajo še člani ansambla SMG-ja, in sicer Željko Hrs, Janja Majzelj, Maruša Oblak, Ivan Peternelj in Blaž Šef kot gostje pa še igralci Klara Kastelec, Nika Ivančić in Jurica Marčec. Kot koreograf je pri predstavi sodeloval Branko Potočan, scenografijo podpisuje Tadeja Ažman, kostumografijo Neli Štrukelj, video pa Luka Dekleva.

Več o predstavi Slovenska popevka, ki je premiero doživela v četrtek, si lahko pogledate v spodnjem TV-prispevku Nine Jerman.

VIDEO Predstava Slovenska popevka

P. G.