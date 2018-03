Poudarki Spring Forward – dance for changing times

23.-25. marec 2018, Sofija

Prenosi predstav in intervjujev na spletni strani Aerowaves Spring Forward in FB-profilu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aerowaves vsako leto izda javni poziv za krajša plesna dela mladih evropskih koreografov in izbere 20 najobetavnejših. Te nato predstavlja in promovira celo leto in vzpostavlja povezave med umetniki, programerji in občinstvom po vsej Evropi. Foto: Aerowaves Festival Spring Forward bo letos med 23. in 25. marcem v Sofiji gostil Derida Dance Centre. K gledalcem po vsem svetu pa bodo plesna dela in pogovori z ustvarjalci segla tudi v neposrednem spletnem prenosu. Foto: Aerowaves Lani sta bila med izbrano dvajseterico tudi slovenska plesalca in koreografa Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek s predstavo Alien Express/Ejlijen ekspres. Predstavitev v okviru Spring Forwarda jima je prinesla tudi številna gostovanja. Predstavo Zlivanje (Forecasting) Barbare Matijević in Giuseppa Chica, ki je v izboru letos, pa smo v Ljubljani že videli na zadnjem CoFestivalu. Foto: Borut Bučinel Sorodne novice CoFestival: Vidnost koreografskih postopkov in telesnih senc Pomladni plesni konec tedna Dodaj v

Predstave obetavnih evropskih koreografov tudi na spletu

Plesna mreža Aerowaves, "vozlišče za evropska plesna odkritja"

22. marec 2018 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropska plesna mreža Aerowaves vsako leto oblikuje izbor dvajsetih predstav obetavnih evropskih koreografov. Letošnja dela si bo ob festivalu Spring Forward v Sofiji mogoče ogledati tudi v neposrednem prenosu.



Festival Spring Forward, na katerem se predstavljajo obetavna evropska plesna imena po izboru partnerjev mreže Aerowaves, bo letos pod geslom "dance for changing times" potekal med 23. in 25. marcem v Sofiji. Predstave in intervjuji z ustvarjalci bodo na ogled tudi na spletni strani festivala in na festivalskem profilu na Facebooku. Medtem ko festival poleg lokalnega občinstva obiščejo tudi umetniški vodje in producenti iz cele Evrope in širše, želi Aerowaves s spletnim prenosom festivalskega programa in dogajanja povečati dostopnost sodobnoplesnih del gledalcem po vsem svetu.



Festival poteka od leta 2011, vsako leto v drugem mestu, začel pa se je prav v Ljubljani pod nazivom Plesna Vesna. Ta prvi festival so v partnerstvu z zavodom EN-KNAP, ki ga vodi Iztok Kovač, izpeljali z ogromnim entuziazmom, se spominja John Ashford, direktor mreže Aerowaves, ki še danes ohranja posebno lepe spomine na snovanje prvega festivala v Ljubljani. "Tu smo festival izumljali na novo in izpeljali smo ga skoraj brez denarja, kar ne bi bilo mogoče brez neverjetne velikodušnosti vseh vpletenih. Imeli smo tudi veliko srečo, ker so ravno v tem času hotel še preurejali in je bilo pol stavbe hotel, druga polovica pa hostel. Vsi umetniki in producenti so lahko bivali v isti stavbi in se srečevali na zajtrku, kar nas je še močneje povezalo v plesno skupnost. Ker je šlo za prvi festival, sem bil živčen. To so bile moje sanje in želel sem, da bi bilo vse tako, kot sem si zamislil. Seveda ni bilo," se nasmeje. "Že na prvi predstavi sem ugotovil, da v Sloveniji ne poznate vloge 'house managerja'; predstava se začne, ko umetniki sporočijo, da so pripravljeni in se vrata odprejo."



Tako kot vse iniciative te obsežne evropske mreže je tudi festival vzniknil iz želje po povezovanju in kot poskusni projekt, da bi mladim koreografom na začetku njihovih karier zagotovili kontekst za predstavitev dela v različnih okoljih in raznolikemu občinstvu. S tem jim omogočijo potreben poriv tudi zunaj dosega partnerjev mreže Aerowaves. Ta se je sicer od leta 1996 razširila v 33 držav in s 45 partnerskimi plesnimi hišami, producenti in festivali po vsej Evropi zagotavlja obsežne producentske povezave. Kar 25 partnerjev se je obvezalo, da na svojih domačih prizoriščih predstavijo po tri izbrana dela na leto, v Ljubljano izbrane predstave pripelje Kovač v okviru mednarodnega programa moščanskih Španskih borcev.



A da Spring Forward obstaja kot živahna in intenzivna tridnevna platforma plesnih predstav za širše občinstvo, ni lahka naloga. Na vsakoletni javni poziv se prijavi več kot 500 del. Pogledati več kot 500 plesnih predstav, resda krajših, do 40 minut, pa vendarle, se zdi nemogoča naloga, ki jo partnerji mreže po skupinah opravijo vsako jesen. A je tudi navdihujoče, zatrjuje Ashford, ki si ogleda prav vse. "Vem, da bom po ogledu vsaj petstotih posnetkov predstav v dveh mesecih zelo utrujen, a hkrati je to ogromen dar. Vidim, kako se svet giblje, kaj počnejo vsi ti mladi iz cele Evrope, spoznavam njihove ideje. Drugi vidijo le vrh tega, jaz vidim celoten val, in to je velik privilegij. "



Prav uspešen zagon festivala Spring Forward v Ljubljani je mreži omogočila pridobitev evropskih sredstev za nadaljevanje. Festival se je nato selil v Bassano v Italiji, Zürich, Umeo na Švedskem, Barcelono, Pilsen na Češkem in Aarhus na Danskem, po Sofiji letos bo potoval v Pariz, na Reko in v Elevzino v Grčiji. Izbira mest izhaja tudi iz krepitve moči v povezovanju z vsakokratnimi prestolnicami kulture.



Nič novega ni pomislek, da je morda zanimanje za mlade vzhajajoče avtorje manjše kot za že uveljavljena imena plesne umetnosti. A kot pravi Ashford, to ne drži. Ne le da njihovo predstavljanje mladih umetnikov vzpostavlja povezave in širi njihove možnosti za delo v različnih državah, v pravem kontekstu lahko ideje mladih koreografov neposredno spregovorijo z raznolikim občinstvom. Čeprav se je sprva to zdelo tvegano, se je njihovo iskanje močnih mladih umetniških glasov pokazalo zanimivo tudi pri širjenju in razvijanju sodobnoplesnega občinstva. Ob vzpostavljeni stabilni strukturi mreže in festivala je prav razvoj v tej smeri ena osrednjih usmeritev za prihodnost mreže; ideje in energijo mladih plesalcev razširiti zunaj ustaljenih plesnih meja. S plesom bodo skušali okužiti tudi gledalce, ki ne prihajajo na plesne predstave; ga prenesti v muzeje in galerije, na koncertne in druge dogodke, spodbude bodo usmerili tudi v plesne predstave za mlado občinstvo, prav med letošnjim festivalom pa bo zaživela tudi spletna revija, na kateri bodo ples predstavljali pisci, ki so se na preteklih festivalih kalili v programu Springback Academy.

Nika Arhar