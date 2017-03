Prelestna Claudia Cardinale prezajetna za plakat canskega festivala?

Plaz kritik zaradi pretirano retuširane fotografije

31. marec 2017 ob 13:58

Filmski festival v Cannesu je dvignil kar nekaj prahu že več kot mesec dni pred odprtjem, za kar je kriva retuširana fotografija na plakatu za letošnjo izvedbo.

Burne polemike je sprožila uporaba arhivske fotografije italijanske igralke Claudie Cardinale, ki je bila posneta leta 1959 in ki so jo za potrebe na uradnem plakatu festivala konkretno retuširali. Podobo Cardinalove so namreč konkretno zožili v pasu in nogah.

Obžalovanja vredni posegi na fotografiji

"Medtem ko je plakat veličasten, je fotografija očitno in obžalovanja vredno retuširana, s čimer so igralki stanjšali stegna," je med drugim zapisala revija Telerama. V časniku Liberation pa so zapisali: "Claudia Cardinale je prišla do manjše konfekcijske številke z enim samim obratom." Na arhivski fotografiji je namreč ujet trenutek, ko se takrat 21-letna lepotica poskočno zavrti na strehi stavbe v Rimu.

Podobno ogorčen odziv so objavile tudi nekatere druge publikacije, plaz kritik pa se je vsul še na družabnih omrežjih, poroča BBC. Na Twitterju je mogoče prebrati komentarje, na primer: "Drznili so si retuširati Claudio Cardinale … Kam gre ta nori svet?". Ali pa: "Zakaj so morali tako drastično predrugačiti telo Claudie Cardinale za uradni plakat canskega festivala 2017?"

Na polemike se je vodstvo festivala že odzvalo, in sicer z zagovarjanjem svoje poteze. Direktor Thierry Fremaux je po poročanju AFP-ja dejal, da je plakat "zelo dobro sprejet".

In kaj je porekla igralka?

Danes 78-letna Claudia Cardinale je v svoji uradni izjavi zapisala, da je vesela in počaščena zaradi izbire fotografije za jubilejno 70. izvedbo filmskega festivala v Cannesu. Njeno izjavo so objavili na spletni strani festivala, vendar v njej igralka nameni besede le izbiri razigrane izvorne fotografije, ne dotakne pa se dejstva o njeni preobrazbi.

Muza priznanih evropskih filmarjev

"Gre za podobo, kakršno tudi sama povezujem s festivalom – dogodkom, ki razsvetli vse okoli sebe. Ples na strehah Rima se je zgodil leta 1959. Nihče se ne spomni imena fotografa … Tudi sama sem ga pozabila. Vendar me ta fotografija spomni na moje začetke in na čas, ko se mi ni niti sanjalo, da se bom kdaj vzpenjala po stopnicah najbolj znane kinodvorane na svetu. Srečno obletnico!" je zapisala igralka.

Claudia Cardinale je dosegla svetovno slavo že v desetletju, ki je sledilo nastanku te fotografije, z vlogami v filmih, kot so Leopard, Osem in pol, Rožnati panter in Bilo je nekoč na divjem zahodu.

Letošnja jubilejna 70. izvedba filmskega festivala v Cannesu bo potekala med 17. in 28. majem, uradni izbor filmov bodo objavili 13. aprila.

