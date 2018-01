Premier prisluhnil Medijski zbornici in dal ministru za kulturo 14 dni za pripravo rešitev

Očitana nekompetentnost za pripravo medijske zakonodaje

31. januar 2018 ob 13:38

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 17:09

Ljubljana

Članom Združenja radiodifuznih medijev pri Medijski zbornici, ki so zahtevali odstop ministra za kulturo Toneta Peršaka, je zdaj prisluhnil premier Miro Cerar, ki je nato ministru oziroma koaliciji naložil, naj v 14 dneh pripravi rešitve, s katerimi bodo ugodili njihovim zahtevam.

Predstavniki Združenja radiodifuznih medijev pri Medijski zbornici so premierja seznanili s svojimi težavami in vzroki za poziv k razrešitvi ministra za kulturo. Cerar se je zaradi zaskrbljenosti nad problematiko odločil, da bodo nemudoma začeli reševati najbolj pereče težave lokalnih in regionalnih medijev s statusom posebnega pomena, je po srečanju povedal Rajko Djordjevič, predsednik upravnega odbora Medijske zbornice, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije.

Na sestanku sta bila tudi minister Peršak in predsednik odbora državnega zbora za kulturo Dragan Matić, ki jima je Cerar naložil, da predlog rešitev v koaliciji pripravijo v 14 dneh. V Medijski zbornici so zadovoljni, zato bodo nemudoma prekinili tudi predvajanje pozivov k razrešitvi Peršaka na radijskih in televizijskih postajah.

Smiselnost razrešitve ministra pred volitvami?

"Zavedamo se namreč, da je odstop ministra v predvolilnih časih skoraj nesmiseln, ker nihče drug te problematike ne bo razumel tako kot on, ki je s tem seznanjen," je dejal Djordjevič in dodal, da razumejo stisko premierja ob zahtevi za razrešitev ministra nekaj mesecev pred volitvami. Vladna koalicija je pred nekaj meseci sklenila, da tik pred volitvami ne bo šla v prenovo medijske zakonodaje, ki pa jo je minister pripravil. Argumente združenja za razrešitev je Peršak pred nekaj dnevi označil za pretirane.

Poziv k razrešitvi je bil pritisk, saj se minister ni želel ukvarjati z rešitvami, je pojasnil Djordjevič in dodal, da jim je v Medijski zbornici bistveno, da pridejo do vsebinskih rešitev. Zahteve se po njegovih navedbah nanašajo zlasti na spremembe devetih členov zakona o medijih. Gre za zagotovitev stabilnejšega vira financiranja lokalnih in regionalnih medijev oziroma formulo za "pokritje odvzetega denarja", je pojasnil Djordjevič.

Napovedano morebitno stopnjevanje pritiska

Dodal je, da jim je samo vlada Mira Cerarja odvzela 5,5 milijona evrov iz naslova ekvivalenta treh odstotkov RTV-naročnine, ki bi se moral v skladu z zakonom namenjati financiranju lokalnih, regionalnih in študentskih programov s statusom posebnega pomena. V Medijski zbornici so izračunali, da je ministrstvo razpisalo le polovico zakonsko določenih sredstev, zato zahtevajo, naj jim druga sredstva še v tem mandatu vrnejo.

Če v dogovorjenem roku predloga sprememb ne bo, pri Medijski zbornici napovedujejo stopnjevanje protesta oziroma pritiska, ob čemer je Djordjevič opozoril, da je zdaj odgovornost prevzela vladna koalicija.

Matić: Zakon bi bil lahko nared v 14 dneh

Po Matićevih besedah bodo na pogovorih predvidoma tudi vsi predstavniki institucij, ki so neposredno vpletene v izvajanje medijske zakonodaje, torej direktorat za medije, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in Svet za radiodifuzijo, sodelovali pa bodo tudi predstavniki poslanskih skupin koalicije. Predlog novele zakona o medijih naj bi namreč vložili poslanci, je dejal.

Po njegovem mnenju je mogoče, da predlog novele pripravijo v 14 dneh, ali se bo to zgodilo, pa bodo ugotovili med pogovori in po preučitvi pričakovanj Medijske zbornice. Matić je pojasnil tudi, da je zakon o medijih sicer potreben temeljite prenove, ki pa je verjetno ne more biti v tem mandatu. Medtem pa so vprašanja, ki jih naslavlja Medijska zbornica, po njegovem mnenju verjetno nekoliko drugačna od tistih, o katerih je decembra razpravljala koalicija in jih odložila.

P. G., G. K.