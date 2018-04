Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predstava se naslanja na odnos med Kosovelovim priimkom in med njegovimi tako imenovanimi konsi kot sintezo njegovega pesniškega prizadevanja oziroma njegovim "zelo specifičnim žanrom", ki ga je izumil ob koncu svojega kratkega življenja. Foto: Barbara Čeferin Vse je arhitektura / pesništvo, muzika, / slikarstva ni več. Srečko Kosovel V predstavi se ne ukvarjajo z zgodovino konstruktivizma, ampak s tem, kako je ta lahko način življenja, ki samemu bivanju prinaša popolnoma višje bistvo in nek popolnoma višji red. Foto: Barbara Čeferin Konsi so bili od vsega začetka namenjeni tudi gledanju in ne le branju. Res je sicer, da so vsi pisani teksti tudi vidni, pri konsih pa sta vidnost in prostorskost njihov nujni sestavni del, ki dominirata in se jima zato kratko in malo ni mogoče ogniti. Janez Vrečko: KONS:O:VEL Sorodne novice 18. marec: Obletnica rojstva Srečka Kosovela Osebna rast kot dolžnost in vseživljenjski proces: Hessejev Demian na odru APT-ja Dodaj v

Premiera drame Kons:o:vel v ATP: specifičen pesniški žanr na odru

V Novem mestu premiera biografsko-filozofske drame v režiji Matjaža Bergerja

10. april 2018 ob 11:41

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bo nocoj premiera uprizoritve biografsko-filozofske drame Kons:o:vel Janeza Vrečka v režiji ravnatelja gledališča Matjaža Bergerja.

Predstava se naslanja na odnos med priimkom Srečka Kosovela in med njegovimi tako imenovanimi konsi kot sintezo njegovega pesniškega prizadevanja oziroma njegovim "zelo specifičnim žanrom", ki ga je izumil ob koncu svojega kratkega življenja, je povedal Berger.

Iniciacija na konse in integrale

Predstava sledi "absolutno vrhunskemu in hkrati subverzivnemu ter prelomnemu" tolmačenju literarnega zgodovinarja in teoretika Janeza Vrečka, sodobnega preučevalca konstruktivista Srečka Kosovela, ki je pravzaprav Kosovelovo zbirko Integrali iz leta 1967 "razmejil po iniciaciji na konse in integrale".

Sicer pa je v predstavi Kons:o:vel "popolnoma jasno, da so konsi poseben žanr, ki ima posebno metodologijo branja in posebno zahtevnost glede interpretiranja v perfomativnem smislu".

Predstava se ne ukvarja z zgodovino konstruktivizma, ampak s tem, kako je ta lahko način življenja, ki samemu bivanju prinaša popolnoma višje bistvo in neki popolnoma višji red, ki je na določen način vedno povezan z vesoljem, je še povedal Berger.

Nastopili bodo Pavle Ravnohrib, Petra Govc, Barbara Ribnikar, Aleš Valič, Janez Hočevar, Jana Menger, Lana Voljč in Gal Žižek. Dramaturginja je Kristina Ravnikar, scenografija je delo vizualnega umetnika Mirana Moharja, glasbo je prispeval Peter Penko. Kostumografijo podpisujeta Peter Movrin in Metod Črešnar, koreografinja je Jana Menger. Scenarij podpisujejo Nastja Vidmar, Kristina Ravnikar in Matjaž Berger.

Posvečena stoletnici Cankarjeve smrti

Predstava je nastala v koprodukciji APT in Studia humanitatis ter s sodelovanjem ljubljanskega Cankarjevega doma in so jo posvetili stoletnici smrti Ivana Cankarja.

Letošnjo gledališko sezono so v APT poimenovali Liki, figure, paradigme, posvetili so jo velikim in prelomnim osebnostim. Po Bergerjevih besedah sezono zaznamuje program, ki meri na določene posameznike, na njihove drže, geste in stališča.

Kosovelovo kratko življenje

Pesnik, kritik in publicist Srečko Kosovel se je leta 1904 rodil v Sežani in leta 1926 umrl v Tomaju. Njegovo ustvarjalno obdobje je bilo zelo kratko, a izjemno plodovito. Kosovelovo ustvarjanje se razteza na področja tradicionalne in avantgardne lirike, impresionizma, ekspresionizma, futurizma, zenitizma in konstruktivizma.

