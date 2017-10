Premiera Vsi tukaj, vsi skupaj začenja novo sezono Mini teatra

V režiji Roberta Waltla

8. oktober 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novo sezono Mini teatra bo nocoj odprla lutkovna predstava Vsi tukaj, vsi skupaj, ki je nastala po istoimenski otroški slikanici Anje Tuckermann in slikanici Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev Rafika Schamija.

"Moj očka je velik in močen in pameten in potrpežljiv, zabaven in pogumen. Celo čarati zna! Edino tujcev ga je strah," so v Mini teatru zapisali v vabilu na premiero. Dodali so: "Vsi ljudje na svetu smo potomci prvih ljudi iz Afrike, zato smo si ljudje povsod po svetu podobni."

Zapis so navdihnili motivi iz omenjenih otroških slikanic, ki obravnavata občutljive in pomembne teme. Sporočilo, ki ga bodo med otroke poskušali prenesti ustvarjalci lutkovne predstave, je, da različnih kultur in različnosti ne smemo zavračati.

Lutkovna predstava odpira vprašanja o protestih proti nastanitvi azilantov v Sloveniji, o strahu pred begunci in o tem, ali je ta upravičen, o tem, ali odrasli s tem strašijo otroke in ali so zanje takšni strahovi tuji in problemi premostljivi. Pa tudi o tem, kaj vemo o življenju otrok v Siriji, Iraku, Afganistanu. Se starši in učitelji res bojijo otrok?

"Zgodbi slikanic Vsi tukaj, vsi skupaj in Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev pokažeta, kako nas strah pred drugačnim hromi in kako nas spoznavanja in sprejemanje naših različnosti bogatita," so poudarili v ljubljanskem Mini Teatru.

Lutke bodo upravljali igralci Maruša Majer, Vesna Vončina, Tadej Pišek in Andrei Lenart, dramaturgijo podpisuje Mirna Rustemović, svetovalec za animacijo lutk je Brane Vižintin, oblikovalca lutk in prostora sta Milica Grbić Komazec in Nikola Komazec, za glasbeno podlago pa sta poskrbeli Zvezdana Novakovič in Olja Savičević Ivančević. Premiero, ki odpira pomembna družbena vprašanja, je režiral Robert Waltl.

