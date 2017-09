Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goldonijeva komedija Le baruffe chiozzotte (1762) o "hrupni druščini ribičev, mornarjev in žensk, ki nimajo drugega kraja za pogovor, razen ulice", se je že davno udomačila na naši strani Jadrana. S prestavitvijo iz beneške lagune v Istro v čas pred razpadom Avstro-Ogrske pa je v priredbi Predraga Lucića spodbudila koprodukcijsko uprizoritev, ki je povezala štiri primorska profesionalna gledališča iz treh držav. Foto: Gledališče Koper Mnogo hrupa za nič je ena izmed najslavnejših Shakespearovih komedij. Suče se okrog ljubezni, hrepenenja, izdaj, spletk in vseh mogočih preizkušenj, ki jih morajo zaljubljenci prestati, da si lahko nazadnje presrečni skočijo v objem. V bolj sodobno in muzikalno opravo sta jo odela komedijski libretist Gašper Tič in skladatelj Davor Herceg. Foto: Gledališče Koper Sorodne novice V Postojno s festivalom Zmaj ma mlade prihaja Živa knjižnica Scena povezuje: manjšinam približali sodobne gledališke prakse Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premiere Gledališča Koper v luči razmišljanja zahodnih sosedov

Prevajalci so poudarili aktualnost besedil

5. september 2017 ob 17:02

Koper - MMC RTV SLO, STA

Tri od štirih premier Gledališča Koper v prihajajoči sezoni so nastale po italijanskih besedilih, s čimer so želeli preveriti, kako zahodni slovenski sosedje razmišljajo o svetu, je pojasnila direktorica gledališča Katja Pegan.

Koprsko gledališče bo tako v sezoni 2017/18 uprizorilo šest lastnih produkcij oz. koprodukcij, od tega štiri premiere. Krstno bodo uprizorili Barufe Carla Goldonija v interpretaciji Predraga Lucića, kar so gledalci že lahko videli v okviru Primorskega poletnega festivala, ter Trač ali Mnogo hrupa za nič Gašperja Tiča in Davorja Hercega. Drugi premieri bosta predstavi Zadnje lune Furia Bordona in Za blagor vseh ljudi Francesca Randazza, je na novinarski konferenci pojasnila direktorica gledališča Katja Pegan.

Muzikal oz. komedija Trač ali Mnogo hrupa za nič v režiji Jake Ivanca in Gašperja Tiča je nastal v sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim. Za iztočnico ima Shakespearovo komedijo, pri čemer Gašper Tič "skoraj srhljivo" razvije način, kako trač oz. podtaknjena neresnica lahko spremeni in uniči življenje nekega mesta.

Randazzovo besedilo Za blagor vseh ljudi je nastalo leta 1996 in govori o soočenju neke skupnosti s prihodom "nezakonitega pribežnika". Prevajalec Marko Sosič meni, da je besedilo odraz našega časa, ki je "čas nesolidarnosti, ksenofobije, nerazumevanja drugih in brisanja kakršne koli možnosti kontakta z drugim". Osrednja poanta igre pa je strah, v prvi vrsti pred vsem drugačnim. Predstavo, ki so jo ustvarili v sodelovanju s SNG Nova Gorica, režira Nenni Delmestre.

Predstava Zadnje lune pod režisersko taktirko Dušana Mlakarja, v kateri bo glavno vlogo odigral Boris Cavazza, je zgodba o odhodu ostarelega profesorja v dom za ostarele. Prevajalec Vanja Pegan je povedal, da gre za zelo intimistično besedilo. Pri tem je opomnil na avtorjevo iskrenost, saj se izogiba patetiki in poveličevanju. Avtor besedila Bordon je realen in tenkočuten pri opisovanju spopadanja s staranjem.

V sklopu letošnjih abonmajev bo na voljo vrsta različnih abonmajev, novost je abonma Brezmejni. Vpis abonmajev že poteka in bo mogoč do 15. septembra.

