Film je zgodba o ljubezenskem trikotniku in o večplastnem ter popolnoma odkritem prepletanju javnih umetniških podob in osebnih življenj protagonistov (na fotografiji Radko Polič - Rac in Boris Cavazza). Foto: Kinodvor To je film, ki poskuša definirati, kaj od (iz)povedanega je ekshibicionizem in kaj je iskreno in včasih tudi boleče soočenje s samim seboj.

Premierno zavrteli dokumentarec o Borisu, Mileni in Radku

28. november 2017 ob 21:10,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dokumentarni film, ki so ga v ponedeljek premierno predvajali v Kinodvoru, Vsaka dobra zgodba je ljubezenska, pripoveduje univerzalno zgodbo o odnosu med resničnim in izmišljenim, med osebnim in javnim dojemanjem umetnosti.

Dokumentarec o nastajanju gledališke predstave Boris, Milena, Radko ter o štirih zelo znanih osebah, ki so jo ustvarile, in sicer o pisatelju in režiserju Dušanu Jovanoviću, igralki Mileni Zupančič ter igralcih Radku Poliču in Borisu Cavazzi, je na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za posebne dosežke.

Žirija je takrat menila, da sta slovenski režiser Matjaž Ivanišin in njegov hrvaški kolega Rajko Grlić ustvarila tako doživeto meditacijo o izjemni vztrajnosti ljubezni kot tudi ekspresivno parabolo o staranju in veličasten poklon morda najmočnejši generaciji slovenskih gledaliških in filmskih ustvarjalcev. "Ampak še pred vsem tem gre za film, ki bi s svojo izjemno toplino lahko talil ledenike, tudi tiste največje," so zapisali.

Film je zgodba o ljubezenskem trikotniku in o večplastnem ter popolnoma odkritem prepletanju javnih umetniških podob in osebnih življenj protagonistov. Dokumentira štirimesečni proces nastajanja gledališke predstave od prve vaje do premiere, odstira osebno življenje umetnikov in hkrati pripoveduje zgodbo o odnosu med resničnostjo in domišljijo, o odnosu med dejstvi in fikcijo.

Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba po oceni režiserjev govori o odnosu med zelo osebnim in med javnim pogledom na umetnost, o našem nagnjenju do prepletanja najintimnejših življenjskih izkušenj z zgodbami, ki jih ustvarjamo in pripovedujemo: "To je film, ki poskuša definirati, kaj od (iz)povedanega je ekshibicionizem in kaj je iskreno in včasih tudi boleče soočenje s samim seboj."

