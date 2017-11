Pogovor ob izidu dnevnika vojaka 1. svetovne vojne na knjižnem sejmu

Prenos pogovora lahko spremljate na MMC-ju in na 3. programu Radia Slovenija – Programu Ars

25. november 2017 ob 13:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Knjiga Pa zbogom, junaki. Vojni dnevnik Filipa Jurkoviča (1914-1918), ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija, bo danes doživela predstavitev še na Slovenskem knjižnem sejmu.

Če se ne odpravljate v Cankarjev dom, lahko predstavitev spremljate v prenosu v živo na MMC-ju in na valovih 3. programa Radia Slovenija – Programa Ars. Okoliščine nastanka in vsebino knjige bodo osvetlili vodja Založbe ZKP RTV Slovenija Mojca Menart, avtorjev vnuk Dušan Weixler, zgodovinarka Petra Svoljšak in urednica izdaje Maja Kač.

Pogovoru bo sledila še radiofonska predstavitev dnevnika v režiji Alena Jelena, v kateri bo odlomke iz dnevnika interpretiral Ivan Lotrič, živo glasbeno refleksijo nanje pa bo prispeval multiinstrumentalist Tomaž Rauch.

Prenos pogovora, ki ga v sklopu Arsovega studia organizirajo na 33. Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, se na MMC-ju in na valovih 3. programa Radia Slovenija – Programa Ars začne ob 16.30.



Dotična knjižna izdaja predstavlja vrhunec projekta, s katerim se je MMC RTV Slovenija pridružil zaznamovanju stoletnice začetka 1. svetovne vojne. Tako je pred tremi leti zaživel poseben spletni podportal, ki je z različnimi vsebinami osvetljeval stoletje oddaljene dogodke in k sodelovanju povabil tudi uporabnike MMC-ja. Ti so s fotografijami, pismi, razglednicami in drugim gradivom pomagali razrivati usode svojih prednikov.

V štirih letih na treh frontah

Dnevnik inženirja Filipa Jurkoviča, ki je večji del služenja poveljeval moštvu in gradil različne vojaške objekte, je poslal njegov vnuk Dušan Weixler, ki je z družino dolga leta skrbno hrani dnevniški zapis svojega deda.



"Avtor zapisov bralca popelje na bojišče, v strelske jarke, v vojašnice, polne podgan in insektov, med skorumpirane polkovnike, lačne, premražene, izmozgane vojake in prestrašeno prebivalstvo, zlasti pa med tiha, pronicljiva razmišljanja nič hudega slutečega gradbenega delovodje iz Gornje Radgone, ki ga je pri 37 letih povelje za štiri leta priklenilo ob bojišče," pa je ob izdaji knjige povedala njena urednica Maja Kač z MMC-ja.

Jurkovič je štiri leta 1. svetovne vojne namreč prebil na treh različnih frontah - soški, vzhodni in pred končno vrnitvijo domov tudi na zahodnem bojišču. Dragoceno dopolnilo zapisov je tudi fotografsko gradivo, saj so se poleg dnevnika ohranili štirje zajetni albumi razglednic, ki jih je ženi in otrokom pošiljal z bojišč.

