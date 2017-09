Prenova avstrijskega parlamenta razodela več upodobitev Adolfa Hitlerja

Stvaritve so se skrivale v kleti parlamenta

16. september 2017 ob 15:43

Dunaj - MMC RTV SLO

Po tem ko so poleti v Buenos Airesu v eni izmed hiš odkrili več predmetov, ki izvirajo iz nacistične Nemčije, so med prenovitvenimi deli v kleti avstrijskega parlamenta našli več umetniških upodobitev nekdanjega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

Sprva se lahko zdi zanimivo, da najdba po navedbah tiskovnih predstavnikov parlamenta sploh ne predstavlja nekega presenečenja. Vendar je znano, da so to stavbo, ki jo prvič prenavljajo v več kot 130 letih od zgraditve, med drugo svetovno vojno uporabljali kot lokalni sedež nacionalsocialistične stranke.

Preberite še: Množica nacističnih predmetov odkrita v Argentini



Tiskovni predstavniki parlamenta so dejali celo, da so tovrstna odkritja pravzaprav pričakovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obsežna prenova 134 let stare stavbe naj bi trajala do leta 2020. Poslanci so tam opravili zadnjo sejo 13. julija, do zaključka del bodo zasedali v bližnji palači Hofburg.

Štiri slike, dva doprsna kipa in en relief

V omari enega od kletnih prostorov so se nahajali štiri slike, dva doprsna kipa in relief z njegovo podobo, pa nadalje poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Umetniške upodobitve so predali zgodovinarjema, ki trenutno preučujeta zgodovino poslopja parlamenta v nacističnem obdobju države med letoma 1938 in 1945. Po poročenju STA-ja je predsednica parlamenta Doris Bures dejala, da najdba "izpostavlja pomembnost preučitve še nepopolne zgodovine te stavbe med drugo svetovno vojno".

Sicer pa se je Hitler rodil leta 1889 v avstrijskem kraju Braunau am Inn, ki leži med Salzburgom in Linzem, v bližini meje z Nemčijo. Letos so avstrijske oblasti šele po odločitvi ustavnega sodišča dosegle, da je hiša prešla v državno last. Od leta 1972 je bila hiša v najemu notranjega ministrstva, ki je prepovedalo, da bi se v poslopju shajali Hitlerjevi privrženci. Tako so razlastili dolgoletno lastnico Gerlinde Pommer, stavba je bila namreč v lasti njene družine vse od leta 1912.

P. G.