Prenova Hostla Celica ni več vezana na 1. marec, Mol išče projektanta

V videz stavbe ne bodo posegali

31. januar 2018 ob 21:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hostel Celica že nekaj tednov ne obratuje, saj Molu še vedno ni uspelo pripraviti prenove, ki ni več vezana na 1. marec. Pogajanja z arhitektom Jankom Rožičem so padla v vodo, zdaj iščejo novega projektanta.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so pojasnili, da so k sodelovanju pri prenovi Celice najprej povabili arhitekta in vodjo kulturnega programa v Celici Janka Rožiča kot kontakt z ustvarjalci posameznih celic, saj so "umetniška dela integralni del objekta". Po njihovih navedbah pa je Rožič vztrajal, da bi v pogodbo za projektiranje vpisali tudi odkup imena Celica, ki je predhodno patentirano s strani dosedanjega najemnika Tomaža Juvana, "kar bi pomenilo, da nimamo praktično nobenih možnosti za doseganje primerne cene za odkup imena".

Na Mol so dodali, da Rožič prav tako ni sprejel predloga za podpis petletne pogodbo za izvajanje kulturnega programa KUD Sestava v Celici, in sicer v isti vrednosti na leto, kot so jo imeli z najemnikom v letu 2017, ampak je bila njihova ocena programa mnogo višja.

"Ker te zadeve tudi ne morejo biti predmet pogodbe o projektiranju, smo se odločili, da poiščemo novega projektanta. Žal smo zaradi pogajanj z gospodom Rožičem izgubili dva tedna. Kljub temu bomo hostel, kot smo že sporočali, prenovili v celoti. Želimo si kakovostno prenovo in nismo vezani na rok 1. marec 2018, ki smo si ga sicer želeli," so navedli na Molu. Dodajajo, da je nadaljnje sodelovanje s KUD Sestava odvisno predvsem od njih.

Videz Celice celovito umetniško delo

Na vprašanje, ali v videz hostla Celice, ki je po besedah njegovih snovalcev celovito umetniško delo, s prenovo ne bodo posegali, pa so na Mol odgovorili pritrdilno: "V osnovno arhitekturno idejo ne bomo posegali, skladno z njo bomo izvajali vsa dela."

Temu, da KUD Sestava v času obnove ne more izvajati svojega programa, so na Mol pritrdili in dodali, da so kot "upravljavci te kulturne dediščine prepričani, da mora biti prostor za kulturne oziroma umetniške prezentacije v Celici na voljo tudi tistim, ki jih Ljubljana podpira na javnih razpisih na področju kulture ter ustvarjalcem na Metelkovi in ne samo in izključno KUD Sestava, ki je tudi že sedaj prejemal sredstva Mol na osnovi javnega razpisa".

Spomnili so, da so trije javni zavodi - Ljubljanski grad, Turizem Ljubljana in Mladi zmaji - pripravili odličen predlog programa, skupaj pa so se dogovorili, da upravljanje Celice prevzame Ljubljanski grad. Pojasnili pa so, da le ta Celice ne bo dobil v upravljanje za prihodnjih deset let, temveč za nedoločen čas po zaključeni obnovi. "Desetletno obdobje je bilo omenjeno le zato, ker je po izkušnjah vsakih deset let treba tovrstne objekte obnoviti," so opomnili na Mol-u.

Pod upravo Ljubljanskega gradu

Na vprašanje, zakaj bo hostel Celica upravljal ravno Ljubljanski grad, so na Mol spomnili, da so zavodu pred sedmimi leti zaupali v upravljanje prav Ljubljanski grad. V zavodu prepoznavajo "odgovornega in uspešnega upravljavca osrednje turistične točke v mestu".

Med drugim menijo, da se Ljubljanski grad kot osrednja turistična znamenitost mesta lahko dobro poveže s prenočitvenim delom, prav tako lahko obe točki prepletata gostinska in trgovinska dejavnost, v Ljubljanskem gradu pa prednosti v povezovanju prepoznavajo tudi pri kulturno-umetniških programih.

"Verjamemo, da bodo z dosedanjim delom in izkušnjami, tudi na področju investicij, ob sodelovanju in podpori ustanoviteljice in povezovanju z drugimi deležniki na področju turizma in kulture v mestu, v Ljubljanskem gradu nadaljevali in nadgrajevali uspešno zgodbo dosedanjega hostla," so prepričani na občini.

G. K.