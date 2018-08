Prerojen in osvežen Jazzinty, osrednji poletni inkubator džezovske ustvarjalnosti

V Novem mestu se začenja 19. Jazzinty

13. avgust 2018 ob 09:52

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

"Z novimi mentorji, rekordnim številom udeležencev in izvirnimi koncerti postaja osrednji poletni inkubator džezovske ustvarjalnosti, kompetentno sledi svetovnim trendom v svetu improvizirane glasbe in se postavlja ob bok vrhunskim glasbenim prireditvam," je letošnji Jazzinty napovedal njegov projektni vodja Jure Dolinar.

Že tradicionalna mednarodna glasbena delavnica s festivalom Jazzinty tudi letos ponuja udeležencem, da se na različnih novomeških prizoriščih pod vodstvom desetih mentorjev teden dni izobražujejo in ustvarjajo, hkrati pa v Novo mesto prinesejo svežo energijo in ustvarjalno vzdušje ter poživijo mestni utrip in tamkajšnji kulturni turizem.

Rekordna udeležba na letošnji izvedbi

V Novem mestu se tako danes začenja že 19. Jazzinty, na katerem pričakujejo približno 100 mladih džezovskih glasbenikov iz 15 evropskih držav in deset mentorjev. Poleg domačih pričakujejo udeležence iz Avstrije, Belgije, Hrvaške, Estonije, Latvije, Nemčije, Madžarske, Italije, Romunije, Rusije, Španije, Nizozemske, Velike Britanije in Južne Koreje.

Po besedah Jureta Dolinarja tokratna izvedba prinaša več novosti, prireditelji iz občinskega Zavoda Novo mesto pa so letošnjo udeležbo ocenili kot rekordno.

Delavnica bo potekala v Glasbeni šoli Marjana Kozine, kjer se bodo džezovski navdušenci seznanjali tako z osnovami kot tudi z naprednejšimi oblikami improvizacije, s skupinskim igranjem, skladanjem in z džezovsko teorijo. Mentorji, priznani glasbeniki in pedagogi, jim bodo znanje posredovali in tolmačili s praktičnimi vajami, predavanji in individualnim poučevanjem.

Program 19. Jazzintyja si lahko pogledate na tej povezavi.

Dnevnemu dogajanju pa bo ob večerih sledil tradicionalni džezovski festival, ki na več novomeških prizorišč prinaša koncerte slovenskih in tujih izvajalcev. V spremljevalni festivalski spored so letos vključili novo kategorijo Odprti prostor oziroma Open Space, ki bo galerijo Simulaker spremenila v interaktivni prostor za nastope, ki jih bodo neposredno prenašali na spletna družbena omrežja.

Tradicionalni jam sessioni kot igrišče

Organizatorji pa so drugo novost napovedali pri tako imenovanih tradicionalnih jam sessionih. To kategorijo so namreč preimenovali v Igrišče oziroma Playground. S to potezo nameravajo ponuditi drugačen in ustvarjalnejši pristop pri nastopanju.

Mentorji 19. Jazzintyja so ameriška vokalista JD Walter in Becca Stevens, v Maleziji rojena avstralska basistka Linda May Han Oh, norveški kitarist Lage Lund, na Kubi rojeni ameriški pianist Fabian Almazan, ameriški saksofonist David Binney, trobentar Igor Matković, italijanski akordeonist Simone Zanchini, ameriški bobnar Owen Hart Jr. ter skladatelj in bobnar Dre Hočevar.

