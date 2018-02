Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Hiši slovenske poezije v Franciji so proslavili Prešernov dan. Foto: Hiša slovenske poezije Hiša slovenske poezije je priredila že peti sejem otroške poezije po vrsti. Gre za edini sejem, ki je namenjen izključno otrokom v Franciji. Foto: Hiša slovenske poezije Dodaj v

Prešernov dan proslavili tudi v Hiši slovenske poezije v Franciji

Edini sejem v Franciji, posvečen izključno otrokom

12. februar 2018 ob 22:01

Tinqueux - MMC RTV SLO, STA

Med 8. in 11. februarjem je potekal v francoskem mestu Tinqueux pod vodstvom slovenske pesnice, lutkarice in dramaturginje Mateje Bizjak Petit sejem otroške in mladinske poezije, na katerem so proslavili tudi Prešernov dan.

Sejem velja za enega pomembnejših dogodkov v mestu, kjer od leta 2011 domuje Hiša slovenske poezije, in odmeva tudi po celotni Franciji. Na programu so vedno številna branja, koncerti, predstave in predstavitve založnikov, ilustratorjev ter avtorjev. Gre za edini sejem v Franciji, ki je v celoti posvečen poeziji za otroke in mladino.

Kot so sporočili iz Hiše slovenske poezije, ki deluje v okviru Kulturnega centra Tinqueux pod vodstvom Mateje Bizjak Petit, so v soboto ob prisotnosti delegacije slovenskega veleposlaništva v Parizu predstavili francosko izdajo zbirke pesmi za mladino Srečka Kosovela Sončnica na rami. Knjiga je izšla v prevodu Zdenke Štimac in z ilustracijami Caroline Valette z otroki, ki obiskujejo tamkajšnji kulturni center.

V gosteh ljubljanski lutkarji

V petek in v soboto je v Tinqueuxu gostovalo tudi Lutkovno gledališče Ljubljana z interaktivno predstavo Matije Solceta Močeradek gre čez cesto, ki je nastala na podlagi Kosovelove poezije za otroke.

Na sejmu otroške in mladinske poezije so sodelovali tudi slovenski pesnik Tone Škrjanec in prevajalke Maša Jazbec, Nina Medved ter Ksenija Mravlja. Škrjanec je v času sejma začel prevajati knjigo August ne razume več tega sveta francoskega avtorja Pierra Solettija.

Knjiga bo naslednje leto izšla pri Hiši poezije (Poetikon) v Ljubljani, na oder pa jo bo postavila Hiša otrok in umetnosti, ki jo vodi Irena Rajh. Omenjene prevajalke pa so prevedle pesmi povabljenih francoskih pesnikov, ki bodo skupaj s prevodi Žive Čebulj izdane v zbirki prevodov sodobne poezije za mladino in odrasle.

