Prešernova proslava: Pevcu vedno sreča laže

Proslava kot poklon umetnikom, a tudi kritika današnje družbe

7. februar 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika na oder Cankarjevega doma stopajo trije pomembni liki slovenske zgodovine: France Prešeren, Primož Trubar in Janez Vajkard Valvasor. Ustvarjalci letošnje proslave želijo z njimi spomniti na vse, kar je v umetnosti vrednega, in pa na mačehovski odnos do kulture, ki se ponavlja od nekdaj.

Tradicionalno proslavo, ki se bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma začela danes ob 20.00, lahko v neposrednem prenosu spremljate tudi na 1. programu Televiziji Slovenija, 1. programu Radia Slovenija in na MMC TV, kjer bo omogočena tudi s tolmačem v znakovnem jeziku za gluhe in naglušne. Slovesnost bo potekala v režiji Nede R. Bric, ki je večer naslovila po Prešernovem verzu Pevcu vedno sreča laže.

Po proslavi vas vabimo še k ogledu oddaje Prešerno po Prešernu, kjer bomo v živo spremljali dogajanje po proslavi v preddverju Cankarjevega doma, naši gostje pa bodo med drugim kulturni minister Tone Peršak, dobitnika Prešernove nagrade slikarka Metka Krašovec in prevajalec Aleš Berger.





V nasprotju z zadnjimi nekaj leti je javnost o letošnjih nagrajencih obveščena že slab mesec dni. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela akademska slikarka in grafičarka Metka Krašovec, ki je nagrajena izjemen in prepoznaven slikarski opus, in prevajalec Aleš Berger, ki prejme nagrado za življenjski prevajalski opus.

Podelili bodo tudi vseh šest malih Prešernovih nagrad, ki jih prejmejo skladateljica Nina Šenk, klarinetist, multinštrumentalist in skladatelj Boštjan Gombač, pisateljica Mojca Kumerdej, skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar, stripar Tomaž Lavrič ter arhitekti Lena Krušec, Tomaž Krušec in Vid Kurinčič iz Arhitekture Krušec.



Večer osmih nagrajencev

Režiserka in scenaristka večera Neda R. Bric je napovedala, da se bo umetniški program proslave tematsko dotaknil "kulture, naše kulturne politike in umetnikov samih". V središče postavljajo nagrajence, katerih delo bodo predstavili v videih, a s kratkimi obrazložitvami nagrad in z njihovim delom – bodisi z glasbenimi podlagami, izvedbo njihovih skladb, sliko ali besedo.

Da ne bi pozabili tistega, kar je v kulturi vrednega

Večer bodo povezovali gledalci, ki bodo upodobili tri ključne like slovenske pisane kulture, Franceta Prešerna, Primoža Trubarja in Janeza Vajkarda Valvasorja. Vsem je skupno to, da so kljub velikim delom, ki so jih posvetili narodu, doživeli razočaranja in kritike, kar pa jih ni ustavilo pri opominjanju na vse, kar je v kulturi vrednega. Kot piše v napovedi proslave, se bodo trije protagonisti razgledovali po domovini, kakršna je danes, njenih ljudeh in kulturi, jo primerjali s svojimi časi in nam razkrivali veselje in bridkosti, ki jih ob tem obhajajo. S svojimi besedami bodo opominjali in spominjali "na vse, kar je v kulturi in umetnosti vrednega, pa tudi na naš odnos do nje, odnos, ki se v nekaterih segmentih, kot kaže, ponavlja že od nekdaj, brez konca in kraja ... Ob razglasitvi nagrajencev in osvetlitvi programa proslave je predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer med drugim dejal, da ustvarjalci ne smejo pozabiti, čemu predstava služi, hkrati pa podpirajo idejo, da je proslava, sploh v času, ki ga živimo, tudi kritična do družbe.

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Veliki Prešernovi nagradi prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrade sklada pa gredo v roke ustvarjalcev za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. Priznanja podeljujejo od leta 1961.

Na jutrišnji praznik bodo kulturne ustanove po vsej državi brezplačno odprle svoja vrata in obiskovalcem ponudile poseben praznični program. Prešerno bo dan minil tudi med rojaki v zamejstvu, med drugim ga bodo proslavili v Gorici, Celovcu in Trstu.

M. K.