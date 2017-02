Nagrada za knjigo, ki jo je navdahnila sinova spolna usmerjenost

Sebastianu Barryju prestižna britanska nagrada costa za roman Days Without End

1. februar 2017 ob 15:03

London - MMC RTV SLO/STA

Sebastian Barry, irski pisatelj in dramatik, je dobitnik nagrade costa - ene najprestižnejših britanskih nagrad za literaturo, ki pa jo je prejel tudi že leta 2009 in tako je zdaj postal prvi književnik, ki je nagrado - do leta 2006 znano kot whitbread - prejel dvakrat.

Nagrado za najboljšo knjigo, vredno 30.000 funtov, si je 61-letni književnik tokrat prislužil z romanom Days Without End, leta 2009 pa mu jo je prinesel roman Skrito sporočilo (v izvirniku The Secret Scripture), ki je od leta 2011 na voljo tudi v slovenskem prevodu, za kar je poskrbel Jure Potokar.

Sinova spolna usmerjenost navdih za knjigo

Roman Days Without End, katerega dogajanje je postavljeno v leto 1850, ponuja pripoved o dveh irskih vojakih, ki se borita v ameriških vojnah, vključno z državljansko. V središču je njuna ljubezenska zgodba, za katero je avtor navdih dobil pri svojem najmlajšem sinu, ko mu je ta razkril svojo spolno usmerjenost.

Na torkovi podelitvi nagrade je Barry dejal, da želi kot oče mobilizirati svet, da preneha s predsodki zoper istospolno usmerjene. Po njegovih besedah "bi jih morali spoštovati in posnemati, ne pa da se jih dela nesrečne". Predsednica žirije Kate Williams je roman opisala kot veličasten in neverjetno ganljiv opis zmage Zahoda, razmerje med protagonistoma pa kot enega najlepših opisov ljubezni v literaturi.

Sprememba pokroviteljstva, sprememba imena

Nagrade whitbread so preimenovali leta 2006, ko je pokroviteljstvo prešlo na kavarniško mrežo Costa. Nagrade podeljujejo ustvarjalcem Velike Britanije in Irske v posameznih kategorijah - za roman, romaneskni prvenec, poezijo, biografijo in otroško knjigo. Njihovi dobitniki se nato potegujejo še za glavno nagrado za najboljšo knjigo.

Za nagrado so bili letos v igri še Francis Spufford z romanesknim prvencem Golden Hill, Keggie Carew z biografijo Dadland, Alice Oswald s pesniško zbirko Falling Awake in Brian Conaghan z mladinskim delom The Bombs That Brought Us Together.

P. G.