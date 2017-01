Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Nagrajena publikacija je izšla ob pregledni razstavi NSK od Kapitala do kapitala, ki so jo leta 2015 pripravili v Moderni galeriji. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Lani je bila postavitev na ogled v Muzeju sodobne umetnosti Garage v Moskvi, letos pa bo na ogled v muzeju Reina Sofia v Madridu. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Knjiga predstavlja delo umetniškega kolektiva NSK v osemdesetih letih 20. stoletja. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Newyorški portal razstavo o NSK-ju uvrstil med najboljše lanskega leta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prestižna nagrada za publikacijo o NSK-ju

Podelitev nagrade bo 15. februarja v New Yorku

13. januar 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Publikacija, ki je pospremila odmevno razstavo o NSK-ju, je prejela eno izmed štirih prestižnih nagrad Alfreda H. Barra Jr., namenjeno manjšim muzejem, knjižnicam, zbirkam in razstavam.

Gre za nagrado, poimenovano po umetnostnem zgodovinarju, kustosu in prvem direktorju MoMe Alfredu H. Barru Jr., ki jo podeljuje newyorška College Art Association (CAA) v sklopu nagrad CAA Award for Distinction 2017. Priznanje podeljujejo umetnikom, umetnostnim zgodovinarjem, kustosom in kritikom za izjemne dosežke, ki presegajo posamezne discipline in tako prispevajo presežke na področju umetnosti v svetovnem merilu. Nagrado bodo podelili na letni konferenci CAA-ja v New Yorku, ki bo 15. februarja.

Monografija NSK od Kapitala do kapitala. Neue Slowenische Kunst - dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije podobno kot razstava, ki je bila leta 2015 na ogled v Moderni galeriji, predstavlja delo umetniškega kolektiva NSK v osemdesetih letih 20. stoletja. Začne se z zgodnjim delom skupine Laibach in ustanovitvijo NSK-ja, ki je prevzel simbole, kode in motive od nasprotujočih si ideologij in umetniških tradicij.

V publikaciji so predstavljeni t. i. primarni dokumenti, artefakti iz tistega časa in raziskovalna besedila, ki podajajo njihov kontekst. S tem pa bralcu omogoča povsem nov vpogled v širjenje in recepcijo NSK-ja v desetletju, zaznamovanem s socialnimi nemiri, ki so vodili do konca Jugoslavije in socializma.

Uredniki zbornika Zdenka Badovinac, Eda Čufer in Anthony Gardner so k sodelovanju povabili več piscev, ki v svojih besedilih kontekstualizirajo primarne dokumente in tudi (ponatisnjena) besedila zgodnjih kritikov in komentatorjev ter s tem razširili in poglobili znanstveno poznavanje tedanje umetnosti in kulture.

Junija se razstava seli v Madrid

Tudi razstava o NSK-ju je dosegla precejšen odmev tako doma kot na tujem. Decembra jo je med 15 najboljših razstav preteklega leta uvrstil spletni newyorški portal Hyperallergic, ki objavlja novice o sodobni umetnosti. Razstava je bila lani na ogled v Muzeju sodobne umetnosti Garage v Moskvi, letos pa bo od 27. junija do 30. oktobra gostovala v priznanem madridskem muzeju Reina Sofia. Postavitev bo pospremila španska izdaja nagrajene publikacije.

