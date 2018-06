Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nagrajeni dokumentarec scenaristk Sare Lužovec in Anke Bogataj, ki ga je režirala Neli Maraž, je nastal v produkciji RTV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV Slovenija Zadnjič me je zdravnik vprašal, kako se lahko človek navadi na tako življenje. Se navadiš, če drugega ne poznaš. Kristjan V obrazložitvi posebne Unicefove nagrade za dokumentarec Kristjan beremo, da jo podeljujejo filmu, ki pripoveduje zgodbo otroka iz ene najbolj ob rob družbenega dogajanja potisnjenih skupin v naši družbi – otroka s posebnimi potrebami, ki uspešno premaguje ovire, ob tem pa njegove omejitve postanejo prednosti. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV Slovenija Sorodne novice Infodromov dokumentarec Kristjan zmagal v kategoriji posebnih filmov Dodaj v

Prestižna posebna nagrada Unicefa za dokumentarec Kristjan iz serije Infodroma

Na festivalu Prix Jeunesse International v Münchnu

1. junij 2018 ob 13:18,

zadnji poseg: 1. junij 2018 ob 13:31

München - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Dokumentarec Kristjan iz serije dokumentarnih filmov Infodrom: Moje življenje pridno polni svojo malho lovorik, saj so ga ovenčali tudi s posebno nagrado Unicefa, ki jo podeljujejo na največjem svetovnem festivalu za otroške in mladinske televizijske vsebine Prix Jeunesse International v Münchnu.

Dokumentarec scenaristk Sare Lužovec in Anke Bogataj v režiji Neli Maraž je že lanskega decembra zmagal v kategoriji posebnih filmov EBU Youth News Exchange (YNE) v Manchestru.

Ko vrline preglasijo omejitve

V filmu spoznamo 14-letnega Kristjana, ki obiskuje osmi razred Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS. Kristjanu kljub telesni oviranosti in hudi bolezni ne primanjkuje sanj, humorja in razigranosti. Zelo priljubljen je tudi med svojimi sošolci in vrstniki. Zaveda se svojih omejitev in hkrati svojih vrlin. Ker ima bogat besedni zaklad in je izredno komunikativen, razmišlja o poklicu športnega komentatorja. Spremlja vse športe, še posebej pri srcu mu je nogomet, o katerem ve skoraj vse.

"Zakaj bi razmišljal o drugačnem življenju?"

Mladeniča so v dokumentarnem filmu postavili pred izziv. Želeli so, da sam piše uredništvu za šport Televizije Slovenija in mu pove za svojo željo, da se preizkusi kot komentator. Pozitivni odziv je okrepil njegovo samozavest. Dobil je potrditev, da zmore sam. Kamera je bila njegov spremljevalec in lovila je njegove občutke. Z njegovo zgodbo mlade vabijo k razmišljanju o drugačnosti, njenih prednostih in slabostih, o sprejemanju samega sebe. Kot bi rekel Kristjan: "Zakaj bi razmišljal o drugačnem življenju? To je moje. Drugega ne poznam."

Spodbujanje sprejemanja drugačnosti

V obrazložitvi nagrade Unicefa beremo, da jo podeljujejo filmu, ki pripoveduje zgodbo otroka iz ene najbolj ob rob družbenega dogajanja potisnjenih skupin v naši družbi – otroka s posebnimi potrebami, ki uspešno premaguje ovire, ob tem pa njegove omejitve postanejo prednosti. Film pomaga spodbujati sprejemanje drugačnosti. Pokaže, kako zaupanje, sprejetost in možnosti, ki jih dajeta družina in skupnost, pomagajo pri krepitvi otrokovega ponosa in samozavesti, da se približa svojim sanjam. Dokumentarni film Kristjan je izjemen primer modrega neba, ki smo ga narisali, ko smo ranljivim otrokom s posebnimi potrebami dali priložnost, da dosežejo svoj cilj.

Bienalni festival na Bavarskem

Na največjem, najstarejšem in najpomembnejšem svetovnem festivalu televizijskih oddaj za otroke in mlade Festival Prix Jeunesse International se vsaki dve leti sreča več kot 500 ustvarjalcev z vsega sveta. Prav toliko je prijavljenih oddaj na vsaki izvedbi festivala, katerih ustvarjalci upajo, da se bodo prebili med 80 finalistov. Sicer je strokovna žirija tista, ki določi finaliste, zmagovalce pa z glasovanjem družno izberejo vsi udeleženci festivala in posebne strokovne žirije. Nagrada mednarodnega festivala Prix Jeunesse za ustvarjalce pomeni, da so segli po zvezdah in ustvarili delo, ki se vpiše v zgodovino otroške in mladinske televizije.

Festival kot narekovalec svetovnih smernic

Festival velja za glasnika najvišje kakovosti v televizijskih oddajah za otroke in mlade ter želi spodbuditi najboljše za otroke in mlade na svetovnem zemljevidu televizijske produkcije. Velja, da je vir navdiha in narekovalec svetovnih smernic v ustvarjanju za otroke in mlade. Unicef tako že več kot dve desetletji podpira medije, ki v ospredje postavljajo otroke in mlade, skrbijo za širitev njihovih obzorij, hkrati pa odraslim pomagajo razumeti njihov svet.

P. G.