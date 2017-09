Preživetje bo vleklo rdečo nit filmskega festivala v Torontu

"Za številne izmed nas negotov čas"

7. september 2017 ob 17:34

Toronto - MMC RTV SLO, STA

Nocoj se bo v Torontu začel 42. mednarodni filmski festival, na katerem bodo v 11 dneh prikazali 300 celovečernih in kratkih filmov iz 74 držav. Letošnja velika tema festivala bo preživetje.

Od podnebnih sprememb in prenaseljenosti do terorizma, Severne Koreje in desničarskih skupin v ZDA - ljudje se po vsem svetu spopadajo z ozračjem velike negotovosti in strahom, je po poročanju francoske tiskovne agencije (AFP) dejal direktor festivala Piers Handling. "Mislim, da je za številne izmed nas zelo negotov čas," je dodal.

Med filmi, ki tematizirajo željo posameznikov po preživetju, je Handling izpostavil The Mountain Between Us, v katerem sta vlogo neznancev, ki se po letalski nesreči v divjini borita za preživetje, prevzela Idris Elba in Kate Winslet. Takšen je tudi film Stronger, ki pripoveduje o terorističnem napadu na bostonski maraton leta 2013, v katerem je zaigral Jake Gyllenhaal.

Drugače od omenjenih filmov pa ameriški režiser Alexander Payne hitro rešitev prenaseljenosti in izčrpavanja naravnih virov ponuja v znanstvenofantastični satiri Krčenje (Downsizing). Ta pripoveduje o moškem, ki spozna, da bo njegovo življenje veliko lažje, če se bo dal pomanjšati. V filmu je v glavni vlogi zaigral Matt Damon.

Preživetje v času vojne

Nekaj filmov se dotika tudi preživetja v času vojne in kaosa. Takšna sta film o Winstonu Churchillu z naslovom Darkest Hour, v katerem je zaigral Gary Oldman, in film Angeline Jolie First They Killed My Father. Drama o obdobju Rdečih Kmerov temelji na istoimenski avtobiografiji Luong Ung.

Na festivalu bodo prikazali tudi film Kings turško-francoske režiserke Deniz Gamze Erguven. Režiserka se je v njem posvetila rasnim nemirom leta 1992 v Los Angelesu, ki so izbruhnili zaradi oprostilne sodbe štirim policistom, ki so leto prej brutalno pretepli temnopoltega prestopnika Rodneyja Kinga. V filmu v glavnih vlogah nastopita Halle Berry in Daniel Craig.

Režiserka Susanne White v Toronto prihaja s filmom Woman Walks Ahead o slikarki iz Brooklyna, ki je leta 1890 potovala v Dakoto, da bi portretirala poglavarja plemena Dakota Sedečega bika. V filmu je zaigrala Jessica Chastain. Emmo Stone, ki je letos dobila oskarja za vlogo v muzikalu Dežela La La, pa bo mogoče videti v filmu War of Sexes, zgodbi o moško-ženskem obračunu med eno najboljših teniških igralk vseh časov Billie Jean King in nekdanjim prvim loparjem sveta Bobbyjem Riggsom, ki se je zgodil leta 1973.

V še eni zgodbi iz zgodovine športa I, Tonya je Margot Robbie zaigrala v vlogi ameriške umetnostne drsalke Tonye Harding. Ta je v ZDA zaslovela leta 1991, ko je zmagala na ameriškem prvenstvu v umetnostnem drsanju, po vsem svetu pa je postala znana leta 1994, ko je njen takratni mož Jeff Gillooly na ameriškem prvenstvu v Detroitu z dvema sodelavcema fizično napadel njeno konkurentko Nancy Kerrigan.



Festival kot namig za dobitnike oskarjev

Festival v Torontu velja za enega pomembnejših dogodkov v filmskem svetu, obenem je namig za morebitne dobitnike oskarjev. Med nagrajenci festivala, ki so odnesli zlati kipec, so 12 let suženj, Kraljev govor in Revni milijonar.

Čeprav je nekaj filmov, ki jih bodo prikazali v Torontu, že doživelo premiero na filmskih festivalih v Benetkah, New Yorku ali Telluridu, Handling zatrjuje, da je prav festival v Torontu tisti, ki je odskočna deska za dobitnike oskarjev. "Menim, da Toronto še vedno velja za ključni festival na začetku sezone podeljevanja nagrad," je sklenil direktor festivala.

