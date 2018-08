Pri 104 letih je umrla Mary Carlisle, zvezdnica Hollywooda 30. let preteklega stoletja

Zadnjo vlogo je odigrala v grozljivki leta 1943

2. avgust 2018 ob 10:31,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 11:52

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Poslovila se je igralka Mary Carlisle, ki jo je bilo mogoče videti v okoli 50 filmih, v kar treh od njih pa je upodabljala dekle, za katero se je v različnih vlogah zanimal igralec Bing Crosby.

Ameriška igralka Mary Carlisle je bila zelo dejavna v 30. letih preteklega stoletja, zadnji film pa je posnela na začetku desetletja, ki je sledilo. Po slovesu od igralske kariere je Carlislova odprla svoj lepotni salon na Beverly Hillsu. Svoja zadnja leta je preživela v domu za ostarele v Los Angelesu, kjer je tudi umrla.

Svetlolasa igralka opozorila nase v Grand Hotelu

Mary Carlisle se je kot Gwendolyn Witter rodila v Bostonu 3. februarja 1914, z ovdovelo materjo se je pozneje preselila v Los Angeles in se po koncu srednje šole preizkusila v več vlogah.

Javnost, studii in kritiki so se začeli zanimati zanjo leta 1932, ko so jo videli v z oskarjem nagrajenem filmu Grand Hotel v režiji Edmunda Gouldinga, v katerem je igrala tudi slovita Greta Garbo.

Ustaljeni tandem Carlisle-Crosby

Kot omenjeno v uvodu, sta Carlislova in Bing Crosby skupaj zaigrala v treh filmih, in sicer v College Humor iz leta 1933, Double or Nothing iz leta 1937 ter Doctor Rhythm iz leta 1938. Tudi sicer je sodelovala s številnimi velikimi igralci, kot so John Barrymore, Buster Crabbe in Maureen O'Hara.

Glavna vloga v kultni grozljivki Dead Men Walk iz leta 1943 v režiji Sama Newfielda, v kateri je nastopila ob Georgeu Zuccu, je bila njena zadnja vloga.

Dolgoletni zakon z Jamesom Blakelyjem

Igralka je bila od leta 1942 do njegove smrti leta 2007 poročena s svojim stanovskim kolegom, pa tudi producentom in založnikom Jamesom Blakelyjem.

Mary Carlisle je umrla v sredo pri starosti 104 let v domu za ostarele Motion Picture Television, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočil predstavnik doma.

P. G.