Pri spominskem muzeju pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca na Preškem vrhu nad Kotljami bo drevi potekalo 15. tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti. Foto: Primož Podjavoršek Prežihovega Voranca kot pisatelja slovenska literarna zgodovina uvršča med predstavnike socialnega realizma. Foto: Primož Podjavoršek

Pri Prežihovi bajti letos o likih s socialnega roba

15. tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti

10. avgust 2017 ob 11:02

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Hiša na Preškem vrhu nad Kotljami, v kateri je nekoč živela družina Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca, bo že 15. prizorišče srečanja, na katerem se bodo poklonili dediščini tega pomembnega slovenskega pripovednika. Letos bodo pri Prežihovi bajti govorili predvsem o pisateljevih likih s socialnega roba.

Muzej Ravne na Koroškem, ki sodi pod okrilje Koroškega pokrajinskega muzeja, vsako leto na obletnico rojstva pisatelja in politika Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca (1893—1950) pripravi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, ki so jo Kuharjevi kupili leta 1911 in ki je od leta 1979 urejena kot spominski muzej.

Na drevišnjem, že 15. tradicionalnem srečanju pri Prežihovi bajti bo zbrane nagovoril Andraž Jež z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC-ja SAZU-ja.

Letošnje srečanje so posvetili likom s socialnega roba v Prežihovi literaturi. Prežihov Voranc je v svojih delih z izjemnim socialnim čutom opisal usode in pretresljive življenjske zgodbe posameznikov, njihovo izključenost in odrinjenost, zaradi katere so bili posamezniki v manjših vaških okoljih zasmehovani in označeni zaradi svoje pasivnosti, čustvenih deficitov in destruktivnega vedenja. S svojimi literarnimi liki posebnežev je tudi Prežih podal refleksijo skupnosti takratnega družbenega okolja.

O življenju preprostih ljudi

Slovenska literarna zgodovina uvršča Prežihovega Voranca med predstavnike socialnega realizma. Literarno pot je začel leta 1909 s črticami iz delavskega, kmečkega in potepuškega življenja. Zbrane so v knjigi Povesti, ki jo je izdal še pod svojim pravim imenom Lovro Kuhar. Sledijo njegove najbolj znane novele o življenju preprostih ljudi, kot sta Boj na Požiralniku in Odpustki, v katerih je opisal izjemne posameznike, ki so v sporu z okoljem.

Slikanje življenja v rodnih Kotljah

Osrednje mesto med pripovedniki socialnega realizma si je zagotovil z romanom Požganica, v katerem je upodobil boj za svobodo Koroške, vojnim romanom Doberdob in romanom Jamnica, s katerim je prikazal podobo življenja v rodnih Kotljah. Zadnji umetniški vrh so avtobiografske črtice Solzice, ena najlepših slovenskih mladinskih knjig. Pisal je tudi potopise (Od Kotelj do Belih Vod, Borba na tujih tleh) ter zgodovinsko-politične brošure in članke.

M. K.