Pridržanje režiserja v Libanonu po vrnitvi z beneškega festivala

Francosko-libanonski režiser Ziad Doueiri

12. september 2017 ob 11:46

Bejrut - MMC RTV SLO

Po vrnitvi s filmskega festivala v Benetkah v rodni Bejrut je režiserja Ziada Doueirija, čigar film Žalitev je bil nagrajen z levom za najboljšo moško vlogo, namesto hvale pričakala aretacija na letališču.

Film Žalitev (L’insulte) francosko-libanonskega režiserja Ziada Doueirija je bil na letošnjem, 74. beneškem festivalu deležen sijajnih kritik, palestinski igralec Kamel El Baša, ki je zaigral v njem, pa je odnesel nagrado za najboljšo moško vlogo. Film je izbran tudi za libanonskega predstavnika za tujejezičnega oskarja.

Leta 1963 rojenega režiserja so v nedeljo aretirali ob pristanku na letališču v Libanonu in mu odvzeli oba potna lista. "Tam so me zadrževali dve uri in mi zasegli tako francoski kot libanonski potni list," je po prihodu na prostost za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Doueiri, ki je ob tem že držal oba svoja potna lista spet v rokah. Naslednje jutro so ga nepričakovano zaslišali na vojaškem sodišču, od koder so ga nato spustili brez obtožbe.

Težavno snemanje v Izraelu z izraelskimi igralci

Incident je povezan z njegovim filmom Napad iz leta 2012, ki ga je delno posnel z izraelskimi igralci in prav tako delno na izraelskih tleh, torej v državi, katere obisk je prepovedan libanonskim državljanom. V tej francosko-belgijsko-katarsko-egiptovski koprodukciji, posneti po romanu Yasmine Khadra, sledimo zgodbi izraelsko-arabskega zdravnika, čigar žena se je razstrelila v samomorilskem napadu.

Zaradi stikov z Izraelom si je režiser nakopal kritiko nekaterih lokalnih novinarjev in aktivistov, ki zahtevajo njegovo opravičilo, poroča portal Deadline. Film je v Libanonu dejansko prepovedan. "Na dolgo in široko so me zasliševali, vendar je sodišče spoznalo, da nisem imel nobenih kriminalnih namenov, ki bi bili uperjeni proti palestinski zadevi," je glede dogajanja pred sodiščem povedal režiser novinarjem.

"Ljudje, ki se borijo proti meni, želijo preprečiti projekcije mojega novega filma," je še dodal Doueiri. Njegova najnovejša stvaritev Žalitev bo namreč v Libanonu na ogled od tega tedna dalje. Film prinaša zgodbo dveh moških v Libanonu, ki sta se zapletla v sodno bitko, potem ko sta se sprla zaradi napačno vgrajene vodovodne cevi. Pravzaprav pa je njuna verska pripadnost glavna težava tega spora. Eden izmed njiju je namreč pripadnik krščanske in drugi palestinske - se pravi muslimanske - skupnosti v državi.

"Zloraba moči, ki je ni mogoče dopuščati"

Režiser je tako skozi zgodbo podal podrobno razlago širših razmer, ki vladajo v libanonski družbi. Kritiki pa glede tega najnovejšega Doueirijevega filma menijo, da gre za eno redkih filmskih stvaritev iz arabskega sveta, ki lahko parira zahodni filmski produkciji. Nacionalna zveza italijanskih filmskih kritikov je že obsodila režiserjevo pridržanje in ga označila za "nesprejemljivo dejanje ustrahovanja. To je zloraba moči, ki je ni mogoče dopuščati."

P. G.