Deseti brat velja za prvi slovenski roman. Na posnetku je naslovnica prve izdaje tega dela Josipa Jurčiča iz leta 1866. Foto: Wikipedia Aleš Makovac je na ljubljanski Akademiji za glasbo leta 2006 končal študij sakralne glasbe in predtem prejel študentsko Prešernovo nagrado. Akademsko šolanje je nadaljeval s študijem dirigiranja in kompozicije, s krajšimi prekinitvami pa deluje kot ravnatelj novomeškega Konservatorija za glasbo Jurija Slatkonje. Na koncertnem področju je dejaven kot dirigent, zborovodja, organist in skladatelj. Leta 2014 je v Novem mestu ustanovil Vokalno akademijo Jurija Slatkonje. Foto: Arhiv vokalne akademije Jurija Slatkonje

Prihaja pojoči Deseti brat: romantična opera s spevnimi arijami

V Novem mestu pripravljajo opero po romanu Josipa Jurčiča

10. maj 2017 ob 14:59

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Že leta 1951 je nastala opera v treh dejanjih po romanu Josipa Jurčiča Deseti brat, novembra pa bo nova različica krstno izvedena na odru novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine.

Opero bosta uprizorila Vokalna akademija novomeškega Konservatorija za glasbo Jurija Slatkonje in Zavod Novo mesto, libreto pa je priredil producent, dirigent in skladatelj opere, ravnatelj konservatorija Aleš Makovac. Za režijo Desetega brata bo poskrbela Eva Hribernik, libreto pa je nastal na podlagi libreta, ki ga je leta 1951 za istoimensko opero Mirka Poliča napisal režiser, lektor in pisatelj Mirko Mahnič.

Predhodni izvedbi oper Krst pri Savici in Pod svobodnim soncem v Novem mestu

Aleš Makovac je povedal, da bo novomeška vokalna akademija po krstnih uprizoritvah oper Toma Kobeta Krst pri Savici in Pod svobodnim soncem v preteklih dveh letih ob spremljavi godalnega kvarteta s klavirjem v jeseni izvedla njegovo romantično opero s spevnimi arijami. Ključno vlogo pri množičnih prizorih bodo odigrali zbor in plesalci, "ob razvejano tonalni kompoziciji pa bo moč tematsko prepoznati nekaj stiliziranih ljudskih napevov".

Vse več zanimanja za nove opere

Bojan Bencik je kot izvršni producent opere povedal, da bo umetniški ansambel štel 50 nastopajočih, k sodelovanju so povabili tudi novomeško Folklorno društvo Kres. Projekt bo predvidoma stal 50.000 evrov in ga nameravajo financirati predvsem z vstopnino ter s prispevki pokroviteljev - 4.000 evrov pa je prišlo iz malhe Mestne občine Novo mesto.

Bencik, ki je sodeloval tudi pri uspešnih postavitvah prvih dveh oper novomeške vokalne akademije, je še povedal, da je za novo opero že zdaj več zanimanja. Zanjo se zanimajo predvsem šole, glede na odziv občinstva pri prejšnjih dveh operah pa dobro obiskanost in zasedenost velike dvorane omenjenega novomeškega kulturnega centra pričakujejo tudi za nastajajočo opero.

Koga vse bo mogoče slišati?

Po besedah mezzosopranistke Irene Yebuah Tiran, ki bo v operi nastopila v glavni ženski vlogi in hkrati sodeluje kot vodja solistov, bo v glavni vlogi nastopil baritonist Rok Bavčar. Med drugimi pevci je navedla še Katjo Konvalinko, Janka Volčanška, Sinišo Hapača, Matjaža Stopinška, Klemna Torkarja, Dominga Stasija, Andreja Debevca, Antona Habjana, Diega Barriosa Rossa, Lucasa Somozo Osterca, Valerijo Šoster in Jako Mihelača. Vsak pevec bo pel polovico predvidenih predstav.

Krstna uprizoritev opere Deseti brat bo v Novem mestu 22. novembra, tej bo sledilo 11 ponovitev, decembra pa naj bi na povabilo koroških Slovencev nastopili še v Celovcu.

P. G.