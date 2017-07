Prihajajo Pixies, ki še zmeraj osvajajo z mešanico psihedelije, disonance in udarnosti

Koncert ene najbolj vplivnih glasbenih skupin vseh časov

12. julij 2017 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Križankah bodo drevi nastopili Black Francis na kitari in vokalu, Joey Santiago na kitari, David Lovering na bobnih in Paz Lenchantin na basu – v letno gledališče prihaja torej kultna zasedba Pixies.

V Ljubljani se bodo ustavili v sklopu svetovne turneje, člani zasedbe pa napovedujejo energičen koncert s starejšimi klasikami in novejšimi skladbami. Ob tem obljubljajo tudi redko slišane bisere svojega ustvarjanja, med novejšimi pa bodo pesmi z zadnjih dveh plošč Indie Cindy in Head Carrier.

Navdih, ki nastopi tik pred koncertom

Točno katere pesmi bodo odigrali, ostaja skrivnost in tega naj ne bi vedeli niti člani sami, sporočata organizatorja ŠKUC Ropot in Kino Šiška.Za člane Pixies kot Izkušene glasbenike namreč velja, da imajo za koncerte vedno pripravljenih skoraj 90 skladb, odločitev, katere bodo igrali, pa pade po trenutnem navdihu tik pred koncertom.

Znano je, da so Pixies so s svojo prepoznavno zvočno mešanico vplivali med drugim na ustvarjanje Nirvane, Radiohead in Blur. Začetki zasedbe, ki se je osnovala v Bostonu, segajo v leto 1986, že leto kasneje pa so posneli kratkometražno ploščo Come On Pilgrim. Njihov albumski prvenec Surfer Rosa iz leta 1988 je odmeval tako v ZDA kot v Evropi, zlasti uspešne so bile pesmi Bone Machine, Gigantic, Where Is My Mind? in Caribou.

Večji uspeh na Otoku kot v domovini

Leto dni kasneje je izšel album Doolittle, ki je četverici prinesel še večjo prepoznavnost, pesmi Monkey Gone to Heaven in Here Comes Your Man pa sta priljubljenost zasedbe še povečala, čeprav so jih pravzaprav bolj priznavali v Britaniji kot v ZDA.

Sledila sta albuma Bossanova v letu 1990 in Trompe le Monde leto dni kasneje. Sicer je leto 1993 prineslo razpad zasedbe, vendar so se Kim Deal na basu in vokalu, Black Francis (s pravim imenom Charles Michael Kitteridge Thompson IV.) na vokalu in kitari, David Lovering na bobnih in Joey Santiago na kitari leta 2004 spet združili in jo mahnili na ameriško in evropsko turnejo.

Po Kim za eno leto še ena Kim na basu

Leta 2013 je zaradi nesoglasij s Francisom zasedbo zapustila basistka Kim Deal, tako da jo je za evropsko turnejo istega leta nadomestila Kim Shattuck. Decembra 2013 pa je Shattuckovo zamenjala Paz Lenchantin. V letu po tem je izšel album Indie Cindy, dve leti kasneje so pa so izdali še album Head Carrier.

Drevišnji koncert v Križankah se začne ob 20. uri, ozračje pa bo pred glavnimi nastopajočimi ogrela domača zasedba Koala Voice.

P. G.