Mestno gledališče ljubljansko bo v novi sezoni vzgajalo srce

Predstavitev sezone 2018/19 v MGL-ju

30. maj 2018 ob 16:01,

zadnji poseg: 30. maj 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mestnem gledališču ljubljanskem so si naslov nove sezone izposodili pri romanu francoskega pisatelja Gustava Flauberta Vzgoja srca, ki govori o moderni odtujenosti in eroziji vrednot, saj so to teme, ki se nekako pokrivajo s sezono 2018/19.

Mestno gledališče ljubljansko (MGL) bo v prihodnji sezoni ponudilo enajst premier, in sicer od tega šest na velikem odru in pet na Mali sceni. Vendar pa je ta osnovna tema le "ročaj, ki se ga bodo avtorji oprijeli ali pa ne, saj bodo predstave še kako različne," razložila direktorica in umetniška vodja gledališča Barbara Hieng Samobor.

Potopitev v globine družinskih patologij

Na velikem odru se bo zgodila osrednja premiera sezone, kjer bodo decembra krstno uprizorili dramo Tihi vdih. Nejc Gazvoda v besedilu, ki ga je napisal po naročilu MGL-ja, nadaljuje raziskovanje družinskih patologij, ki so ga zanimale že v drami Menjava straže in gledališki kriminalni nadaljevanki Vranja vrata. Dramaturginja Eva Mahkovic je igro opisala kot tipično Gazvodovo besedilo: "V njem ni nič tragičnega in dramatičnega, napisan je zelo atmosfersko".

Premočrtna usmeritev h kopičenju denarja

Sicer pa bo sezono na velikem odru v septembru odprla premiera predstave Mercadet ali poslovni človek. Režijo je prevzel Janez Pipan, ki je tudi avtor priredbe izvirnega besedila Honoreja de Balzaca. Nastajajočo uprizoritev je označil kot "agitko, sarkastično, cinično, nič vzgojno in zelo nesramno". Gre za velikopotezno zastavljeno komedijo, ki podaja kruto resnično podobo sveta, v katerem je vse podrejeno enemu cilju - kako se z vsemi sredstvi prikopati do še več denarja.

Skupina, ujeta v letališki čakalnici

Že oktobra na velikem odru sledi premiera drame Kresnice, ki jo podpisuje hrvaška dramatičarka Tena Štivičić, režija prve slovenske uprizoritve bo pripadla Nini Rajić Kranjac. Dogajanje je postavljeno v letališko čakalnico, kjer se zaradi odpovedi poletov zaradi slabih vremenskih razmer znajde skupina ljudi. Ko se vrvež umiri, začnejo uslužbenci in potniki odkrivati svoje usode in med seboj navezovati stike. Kresnice so "zelo žalostna zgodba, a duhovito napisana in z veliko humorja," meni režiserka.

Ko ženske govorijo o strasti, vojni in maščevanju

Januarja bo drugi del sezone na velikem odru začela trilogija na Škotskem živeče avtorice Zinnie Harris Ta nesrečni rod. Prvo slovensko uprizoritev trilogije po motivih Ajshilove Oresteje bo režirala Ivana Djilas. Kot je povedala režiserka, gre za besedilo, v katerem so v ospredju ženske, ki ne govorijo o ženskih temah, ampak z enako silovitostjo kot moški govorijo o strasti, vojni in maščevanju.

Plešoči in pojoči Addamsovi

Tradicijo uprizarjanja muzikalov bodo nadaljevali z Addamsovimi. Muzikal, ki je nastal v soavtorstvu Marshalla Brickmana, Ricka Elicea in Andrewa Lippe, je bil na Broadwayu krstno uprizorjen aprila 2010. Prva slovenska uprizoritev bo marca premiero doživela v režiji Aleksandra Popovskega.

Tragikomična aktualnost preteklega

Z Molierovo komedijo Tartuffe, ki jo bo režiral Tin Grabnar, bodo aprila sklenili repertoar na velikem odru. Moliere je v Tartuffu neusmiljeno obračunal s hipokrizijo cerkvenih in dvornih dostojanstvenikov, pa tudi z naivnostjo in lahkovernostjo verujočih podložnikov. Kot je povedal Grabnar, je pravzaprav tragikomično, da je to, kar je bilo aktualno tedaj, aktualno še danes.

Na Mali sceni igralci v vlogi režiserjev

V MGL-ju so izpostavili posebnost letošnje sezone, da bodo vse predstave na Mali sceni režirali dramski igralci. Oktobra bo premiero doživela drama Gloria nekdanjega novinarja revije New Yorker Brandena Jacobsa Jenkinsa. Prvo slovensko uprizoritev bo režiral Brane Šturbej. Nataša Barbara Gračner bo režirala prvo slovensko uprizoritev drame Pogrešana ameriške igralke, režiserke in dramatičarke Nikole Beckwith.

Prvo slovensko uprizoritev komedije Odhodi vlakov Petra Zelenke bo režiral Primož Ekart, Boris Ostan pa bo prevzel režijo prve slovenske uprizoritve črne komedije Theresie Walser z naslovom Taka sem kot vi, rada imam jabolka. Zadnjo bodo aprila v režiji Gregorja Grudna krstno uprizorili še dramedijo Ize Strehar Izkoristi me in zavrzi.

