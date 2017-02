Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na spoznavni konferenci izbrani avtorji iz celega sveta javnosti ter članom platforme predstavilo svoje vizije, ideje, možne težave in potencialne rešitve za arhitekturo prihodnosti. Foto: MAO S platformo, ki povezuje ustanove in festivale širom Evrope, je MAO prisoten v samem središču evropskega arhitekturnega dogajanja. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Grajeno okolje, v katerem živimo, je del perečih družbenih, gospodarskih in okoljskih izzivov, ki spremljajo naš vsakdan, zato lahko arhitektura pomaga odgovoriti na mnoga ključna vprašanja o naši prihodnosti, poudarjajo organizatorji platforme. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihodnost so velika mesta, kako jih torej narediti ljudem prijazna

Mednarodna arhitekturna konferenca v MAO

16. februar 2017 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani v teh dneh nadaljujejo pred dvema letoma zagnano platformo Future Architecture, s katero odpirajo široko razpravo o arhitekturi. Ta namreč zahteva neprestano preizrpaševanje , raziskovanje, (samo)kritiko in poetično refleksijo.

V platformo, ki jo v muzeju predstavljajo kot enega najpomembnejših in največjih kulturnih projektov v Evropi, je povezanih 18 muzejev, festivalov in producentov iz 15 evropskih držav. V prvi vrsti je namenjena predvsem predstavljanju in približevanju novih, svežih in vizionarskih idej o prihodnosti mest in arhitekture širši javnosti. Prihodnost so velika mesta, somestja, kažejo projekcije, zato je ključno vprašanje sedanjosti, kako jih narediti ljudem prijazna in znosna.

Na poziv, naj prispevajo svoje vizije, ideje in projekte, se je letos odzvalo 594 ustvarjalcev iz 56 držav. Na koncu so izbrali 25 najbolj drznih in izvirnih idej, ki jih bodo izbrani avtorji predstavili članom platforme in javnosti. Med njimi sta tudi dva Slovenca, Jasmina Cibic in Miloš Kosec,avstrijsko-slovenski projekt pa je tudidelo Bike Rebek in Matta Choota.

25 izbranih projektov

Poleg njiju se predstavljajo Adriana Pablos Llona (Španija), Alberto Martinez Garcia, Hector Rivera Bajo (Španija), Bika Rebek, Matt Choot (Slovenija / Avstrija), Culture Territories Association (Poljska), DRRlab (Velika Britanija), Dimitris Grozopoulos, Effie Kasimati, Fani Kostourou (Velika Britanija), Dominika Janicka (Poljska), FAKT (Nemčija), Florian Bengert (Nemčija), Giuditta Vendrame (Nizozemska), Grupo De Arquitectura Subalterna (Španija), José Tomás Pérez Valle (Čile), Lucia Tahan (Španija), Marija Marić, Damjan Kokalevski (Švica), Mika Savela in Henrik Drufva (Finska), Paul Landon (Kanada), Pedro Pitarch (Spanija), Studio NO (Poljska), Filipe, Paolo Patelli (Nizozemska), Danaije Toursoglou Papalexandridou (Grčija), Estrela & Sara Neves (Portugalska), Guerilla Architects (Velika Britanija) in Léopold Lambert (Francija). Zadnji trije so bili skupaj s Koscem izbrani že na lanskem pozivu in so sodelovali že v programu platforme 2016, letos pa so se ponovno uvrstili v izbor 25 avtorjev povabljenih na konferenco.

Ustvarjalci bodo članom platforme in širši javnosti v štirih vsebinskih sklopih (Kaj nas uči Future Architecture, Novi modeli, nove strategije, Zdravljenje motenj in Pripravljeno za ponovno uporabo) predstavili različne teme in ideje o prihodnosti arhitekture. Na podlagi predstavitev in idej se bodo povezali s člani platforme ter začeli ustvarjati pester program razstav, konferenc, predavanj, delavnic in knjige v 16 mestih Evrope, med katerimi je tudi letošnja Evropska prestolnica kulture 2017 Aarhus.

Inovativni misleci o prihodnosti arhitekture

Na uvodnem dogodku drugega leta platforme Future Architecture je direktorica fundacije Mies van der Rohe Anna A. Ramos Sanz predstavila peterico finalistov evropske nagrade za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe Award 2017. Arhitektka je po tiskovni konferenci predavala o prihodnosti arhitekture. V sklopu tridnevnega dogodka se ji bodo pridružili drugi inovativni misleci z arhitekturnega polja, in sicer Sophie Lovell, Pippo Ciorra, Nick Axel, José Mateus, Silke Neumann, Andreas Ruby, Freo G. Majer, Josephine Michau.

M. K.