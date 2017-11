Primer Damjanovič: ministrstvo se bo pritožilo na zadržanje sklepa o razrešitvi

Iz SF-ja odhaja Martina Batič

8. november 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za kulturo se bo pritožilo na odločitev upravnega sodišča, ki je zadržalo sklep o razrešitvi direktorja Slovenske filharmonije Damjana Damjanoviča. Ta tako ostaja na položaju.

Minister za kulturo Tone Peršak je 18. oktobra razrešil Damjanoviča s položaja, kar bi se moralo zgoditi 15. novembra, a je nato Damjanovič sprožil upravni spor. Sodišče je na začetku novembra potem izdalo sklep o zadržanju razrešitve, ker je presodilo, da začasna odredba, s katero Damjanovič ostaja direktor, ne bo škodovala javni koristi in koristi nasprotnih strank.

Po navedbah sodišča ministrstvo "na predlog za izdajo začasne odredbe ni odgovorilo", kar na ministrstvu zanikajo. V začetku tedna so zatrdili, da so pravočasno odgovorili na zahtevo za izdajo začasne odredbe, vendar "je sodišče odgovor ministrstva očitno spregledalo". Danes pa so potrdili še, da se bodo na sklep sodišča pritožili. Po pisanju časnika Dnevnik imajo čas za to do četrtka.

Damjanovič: V ozadju zahteva po napredovanjih

Damjanovič, ki je odločitve sodišča vesel, vztraja, da so bistveni razlog za nastale razmere v filharmoniji "neupravičena napredovanja, ki so jih zahtevali zaposleni". Sam vztraja, da brani javni interes, to je javni proračun, ki bi v tem primeru v SF-ju povzročil od 700.000 do milijona evrov povišanja mase plač. "To je resnica celotne agonije in očitkov do mene. Negospodarno ravnanje pa naj mi dokažejo. Če so sindikati govorili, da sem negospodarno ravnal, zakaj niso tega dokazali in me predali organom pregona, tako kot predajo slehernega župana ali koga drugega," je izpostavil Damjanovič. Ob tem je dodal, da so bili predhodni ministri z njegovim delom zadovoljnih, trenutni pa si je "v eni minuti premislil in stopil na stran sindikata". Zato meni, da je nekdo tretji, v tem primeru sodišče, tisti, ki bo odločil, kdo ima prav.

Odhaja vodja zbora SF-ja Martina Batič

Medtem je postalo znano, da iz Slovenske filharmonije odhaja umetniška vodja Zbora Slovenske filharmonije in pomočnica direktorja za zbor Martina Batič, ki jo je v zbor, tako kot nekdanjega dirigenta Uroša Lajovca, pripeljal Damjanovič. Vzroka za odpoved razmerja, o katerem je zbor obvestila pred prvonovembrskimi prazniki, ni podala. Damjanovič sicer trdi, da zato, ker ni več zdržala pritiskov, šikaniranja in izjav, da "preveč dirigira".

K. T.