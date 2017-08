"Prismojena satira" Steva Martina na Broadway popeljala tudi Amy Schumer

Predstava bo na sporedu od 29. novembra

8. avgust 2017 ob 18:19

New York - MMC RTV SLO, STA

Igralka in komičarka Amy Schumer bo debitirala na broadwajskih deskah v predstavi Meteor Shower, katere avtor je priljubljeni igralec Steve Martin.

V predstavi bo ameriška igralka nastopila v vlogi Corky, ki skupaj z možem Normom na svojem kalifornijskem domu na večerji gosti drugi par. Poleg Schumerjeve bodo v broadwajski uprizoritvi, ki bo v gledališču Booth uradno na sporedu od 29. novembra, igrali še Keegan-Michael Key, Laura Benanti in Alan Tudyk. Režijo bo prevzel Jerry Zaks.

Martin je v tvitu pohvalil popolno igralsko zasedbo in se nato v svojem slogu pošalil, da se bodo imeli radi vse do prvih vaj.

35-letna zvezdnica Razuzdanke, ki velja za eno najduhovitejših zvezdnic na televiziji v zadnjih letih, pa je na Instagramu napisala, da je v Martinovi predstavi igrala že med študijem, ga pa tudi sicer obožuje vse odtlej, ko ga je v vlogi natakarja videla v filmu Muppetki gredo v Hollywood iz leta 1979.

Ne le komik, tudi tekstopisec

Martin je poleg svojih številnih komičnih vlog znan tudi kot tekstopisec. Med drugim je avtor muzikala Bright Star, ki je bil prav tako uprizorjen na Broadwayu.

Njegovo predstavo Meteor Shower so že uprizorili v gledališčih v New Havenu in San Diegu. Kritik portala Variety jo je opisal kot "prismojeno satiro, ki se dotika zakonske zveze, spolnosti in nagonov ter zagotavlja obilo smeha".

T. H.