Prišo je glas: V Puconcih proslavili 500-letnico reformacije

Kraj, kjer so postavili prvo evangeličansko cerkev na Slovenskem

25. januar 2017 ob 21:06

Puconci - MMC RTV SLO/STA

V Puconcih je bila pod naslovom Prišo je glas osrednja prireditev ob 500-letnici reformacije. Na tej so predstavniki vseh generacij občinstvo popeljali skozi zgodovino reformacije.

Na slovesnosti so predstavili, kako je iz Nemčije prišel Lutrov glas, da se je treba učiti, brati, naučiti in izvedeti kaj novega ter kako pojmovati svojo vero. To so predstavili z besedo in igro ter plesom mladih soustvarjalcev programa. "Prihodnost stoji na mladih in naj bo bolj plešoča in srečnejša. Ne smemo jim preveč polagati besed v usta, ampak jo moramo prepustiti mladim, da jo bodo razvijali po svojih notranjih vzgibih, ki so marsikdaj bolj pozitivni kot pri starejših generacijah," je ob tej priložnosti dejala Katja Ajdnik.

Pred slovesnostjo je bilo ekumensko bogoslužje, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Katoliške in Binkoštne cerkve.

V Puconcih, kjer je nastala prva evangeličanska cerkvena občina in so zgradili prvo evangeličansko cerkev na Slovenskem, občina pa se še danes ponaša z največjim deležem evangeličanov, so v tem mesecu pripravili več prireditev. Danes je tam tudi t. i. reformacijski avtobus, ki potuje v Lutrovem letu skozi 68 mest v 19 evropskih državah.

