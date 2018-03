Prizadevanja tržaških Slovenk nič več v ozadju

Kosovelov dom se ob dnevu žena z razstavo poklanja tržaškim Slovenkam

5. marec 2018 ob 12:30

Sežana - MMC RTV SLO, STA

"Ženske so v tržaškem okolju veliko pripomogle k razvoju slovenske skupnosti, pa tudi k prepoznavnosti Slovencev v Trstu in širše. Njihova prizadevanja in delovanje pogosto ostajajo v ozadju, zato se je avtorjem razstave zdelo prav, da opozorijo nanje," je povedala Ksenija Majovski iz Narodne študijske knjižnice v Trstu.

V Kosovelovem domu v Sežani se ob dnevu žena z današnjim odprtjem dokumentarne razstave Tržaške Slovenke in s predstavitvijo zbornika o ženski literarni ustvarjalnosti na Primorskem poklanjajo ženski ustvarjalnosti.

120-letnica izhajanja Slovenke, prve slovenske ženske revije

Razstavo Tržaške Slovenke sta pripravili Zveza slovenskih kulturnih društev ter Narodna in študijska knjižnica iz Trsta ob 70-letnici te ustanove. Z razstavo sta se želeli spomniti na 120-letnico izhajanja Slovenke, prve slovenske ženske revije, ki je začela izhajati v Trstu leta 1897, in na njeno urednico Marico Nadlišek, katere 150-letnico rojstva so praznovali lani, so sporočili iz Kosovelovega doma.

Razstavo bodo sestavljali portreti ikoničnih posameznic

Na velikih portretnih fotografijah so predstavljene urednica in avtorica prvega slovenskega tržaškega romana Fata morgana Marica Nadlišek Bartol, zgodovinarka Marta Verginella, kuharska mojstrica Ami Škabar, elektroinženirka in ena prvih specializantk s področja jedrske fizike Devana Lavrenčič, umetnostna kotalkarica in trinajstkratna svetovna prvakinja Tanja Romano, političarka in senatorka Tamara Blažina, simbol tržaškega antifašizma in odporniškega gibanja Zora Perello, mezzospranistka Nora Jankovič, igralka Lidija Kozlovič, novinarka Barbara Gruden in literarna zgodovinarka Marija Pirjevec.

Odprtje razstave bo ob 18.30 v srednji dvorani Kosovelovega doma obogatila predstavitev zbornika Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem, ki ga je lansko jesen izdala tržaška založba Mladika v sodelovanju s Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm. V zborniku je 29 prispevkov različnih avtorjev in avtoric iz zamejstva in matice, posvečenih primorskim ustvarjalkam od konca 19. stoletja do danes.

Večer, ki ga prirejata Kosovelov dom Sežana in Kosovelova knjižnica Sežana, bo vodila Magdalena Svetina Terčon. Razstava je bila letos že na ogled v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru.

N.Š.