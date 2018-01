Program Rotterdama tudi s filmoma Matjaža Ivanišina in Nike Autor

Filmski festival bo potekal do 4. februarja

29. januar 2018 ob 12:52

Rotterdam - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni filmski festival v Rotterdamu tudi letos ne mineva brez slovenske prisotnosti. V uradnem programu te dni predstavljajo dokumentarni film Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina, program sekcije Deep Focus pa prinaša Obzornik 63 - Vlak senc umetnice Nike Autor.

Ivanišinov film Playing Men pripoveduje o snemanju dokumentarca o moških in igri, med katerim režiser zapade v globoko ustvarjalno krizo. Svojo okolico začne doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti geste.

Film je prejel nagrado za podporo francoskemu distributerju na festivalu Entrevues Belfort v Franciji, nagrado Georges de Beauregard na lanskoletnem 28. mednarodnem filmskem festivalu FID Marseille, vesno za najboljši dokumentarni film na 20. Festivalu slovenskega filma in posebno omembo žirije na srbskem Pančevo film festival. Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše Nosorogi in koproducenta Restart iz Hrvaške ter ob finančni podpori SFC in Avdiovizualnega centra iz Hrvaške.

Ivanišin sicer skupaj z Rajkom Grlićem podpisuje scenarij in režijo dokumentarnega filma o nastajanju gledališke predstave Boris, Milena, Radko z naslovom Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, letos pa bo pod okriljem produkcijske hiše Staragara in s finančno podporo SFC začel snemati tudi igrani celovečerec Zadušnica.

Nika Autor se s projektom, s katerim je lani Slovenijo zastopala na beneškem festivalu, predstavlja v sekciji Deep Focus. Gre za program, ki ga Rotterdam namenja socialnim in političnim vprašanjem. 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc prek tradicije obzorniškega in esejističnega, eksperimentalnega ter angažiranega filma prevprašuje teme, kot so begunstvo, potovanja, sreča in vlak kot podoba, ki je bila tolikokrat predstavljena skozi zgodovino filma.

Umetnica je v pol ure zlepila citate, pri čemer je večinoma uporabljala arhivske posnetke in posnetke iz filmov, mednje pa je vključila tudi nekajsekundni posnetek, nastal z mobilnim telefonom, ki ga je prejela od beguncev, ki so lani potovali v podvozju vlaka na relaciji Beograd-Ljubljana.

Vzhajajoči talenti in uveljavljeni avtorji

Zgodovina rotterdamskega festivala, danes enega pomembnejših festivalskih dogodkov v filmskem svetu, sega v leto 1972, letos pa se odvija v 47. izdaji. Osredotoča se na samostojno in eksperimentalno ustvarjanje filmov s pomočjo vzhajajočih talentov in uveljavljenih avtorjev. Festival se bo sklenil v nedeljo.

M. K.