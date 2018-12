Projekt Črni petek: "Skozi gozd je šel, skozi temen gozd"

Dragotin Kette

Melanholične misli Skozi gozd je šel,

skozi temen gozd —

v srcu žalost in bridkost.

Vprašal je drevo

zelenečih vej:

"Imaš li drugóv, povej!« Reko je drevo:

»Imam, imam jih, kot je listov zélenih.

Če se veselim, veselijo se, z mano žalostijo se!" In dejal je: "Glej,

jaz pa sam s seboj ...

Bodi ti prijatelj moj!" Zašumelo je

in se znižalo

in se mu približalo ...

Vzelo k sebi ga,

in nič več ni sam ...

Zdaj visi na veji tam.