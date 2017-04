Projekt participativne ulične umetnosti Gremo ven! prihaja v Ljubljano

Povečave umetniških del bodo krasile zidove po Ljubljani

27. april 2017 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Narodna galerija se bo s projektom Gremo ven! Juliena de Casabiance posvetila participativni ulični umetnosti. Francoski umetnik v okviru projekta povečave del iz muzejev "lepi" na stavbe v mestu.

Zgodba o projektu Gremo ven! se je začela leta 2014, ko je Julien de Casabianca ob obisku pariškega muzeja Louvre videl sliko Mademoiselle Riviere, ki jo je leta 1806 naslikal francoski slikar Jean Auguste Dominique Ingeres. "Bila je lepa. Videti je bila izgubljena med številnimi velikimi platni in očitno se je dolgočasila. Obšla me je močna želja, da bi jo kakor princ iz pravljice osvobodil tistega okvirja in muzeja," je njegove besede povzela spletna stran galerije. Temu prvemu lepaku na pariških ulicah je nato sledilo na stotine portretov, spuščenih iz krajevnih muzejev na ulice mest po vsem svetu.

Casabianca pa si ne želi zgolj izbirati portretov iz muzejev in jih lepiti na zanimive zidove na vpadljivih lokacijah v mestu ter jih fotografirati za prihodnje razstave. Koristno se mu namreč zdi v proces pritegniti meščane, kar je že uresničil v mestih po vsem svetu s pomočjo participativnih delavnic, ki spodbujajo domačine, da se povežejo z muzejskimi zbirkami v svojem mestu.



Delavnica bo namenjena otrokom

V Ljubljani bo Casabianca 1. in 2. maja s podobo Rdečelase deklice Henrike Šantel iz stalne zbirke Narodne galerije okrasil Mahrovo hišo. V Narodni galeriji bo nato od 3. do 5. maja potekala delavnica pod njegovim mentorstvom, od 5. maja do 4. junija pa bo v galeriji na ogled 15 fotografij njegovih projektov iz drugih mest.

Delavnica bo namenjena otrokom od desetega leta starosti dalje. Na njej bodo sodelovali učenci OŠ Prežihovega Voranca in člani Galovega kluba. Povabljeni bodo, da iz stalne zbirke izberejo vsak svojo umetnino, jo fotografirajo in naredijo izrez povečave. Detajli izbranih umetnin na lepakih bodo nato svoje mesto našli na različnih lokacijah po Ljubljani, je pojasnila Kristina Preiniger iz galerije.

