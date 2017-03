Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Filmu uspe tragične zgodbe svojih junakov prikazati kot aktualne, avtohtone in trajne. To so zgodbe Srbije, a so tudi portreti sodobnega sveta. Foto: Promocijsko gradivo Dokumentarni film je nastal v koprodukciji Mandragora Filma iz Zrenjanina in Luksuz produkcije iz Krškega. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Proletariat na poti v raj: kruta resničnost srbske tranzicije

"Nov pogled na pozabljene junake delavskega razreda"

28. marec 2017 ob 13:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Zrenjaninu, nekoč enem najpomembnejših industrijskih središč Jugoslavije, živi okrog 80.000 prebivalcev, od tega jih je 20.000 brezposelnih.

V Slovenski kinoteki bo nocoj ob 21.00 na sporedu slovenska premiera dokumentarne koprodukcije Proletariat na poti v raj v režiji in po scenariju Marka Cvejića. Film dokumentira zgodbe nekdanjega delavskega razreda, ki se v današnji Srbiji spoprijema z realnostjo tranzicijske družbe. Režiser v njem "odstira nov pogled na pozabljene junake delavskega razreda".

V filmu Proletariat na poti v raj gledalec sledi vsakdanu petih delavcev propadlih industrijskih velikanov v mestu Zrenjanin, ki je bil nekoč eno najpomembnejših industrijskih središč Jugoslavije. Po vojnah v 90. letih preteklega stoletja se je prebivalstvo mesta začelo prilagajati na novo življenjsko realnost – tranzicijo.

Upanje umre zadnje?

Protagonisti brez pravega razloga upajo, da bo prihodnost prinesla vsaj kanček stabilnosti, upoštevanje družbenih vrednot in dostojanstva preteklega časa. Vsak dan znova premagujejo čas, sistem in revščino. Zdaj živi v Zrenjaninu okrog 80.000 prebivalcev, od tega jih je 20.000 brezposelnih.

"Filmu uspe njihove tragične zgodbe prikazati kot aktualne, avtohtone in trajne. To so zgodbe Srbije, a so tudi portreti sodobnega sveta," piše v sporočilu za javnost, ki film opredeljuje kot "intimno dramo, ki jo žene filmska estetika vojvodinskega ležernega utripa".

Režiser in scenarist filma Cvejić se je v Zrenjaninu rodil leta 1978, še v času Jugoslavije. Diplomiral je iz filmske in gledališke režije na Akademiji za umetnost v Novem Sadu. Je ustanovitelj neodvisne produkcijske hiše Mandragora film. V svojem delu dokumentarno prepleta z igranim. Njegovih filmov ne obremenjujejo jezik, prostor in nacionalna identiteta, temveč predstavljajo široko kulturno raznolikost Balkana, še piše v sporočilu.

V filmu nastopajo Marija Keresteš, Milan Simić, Alfred Kelemen, Branislav Odžin in Jovica Berbakov, direktor fotografije je Aleksandar Kalezić, avtor glasbe pa Vitja Balžalorsky. Pri filmu sta sodelovala še glasbenika kontrabasist Jošt Drašler in harmonikar Marko Brdnik.

Dokumentarni film je nastal v koprodukciji Mandragora filma in Luksuz produkcije iz Krškega, s podporo Filmskega centra Srbije ter srbskega ministrstva za kulturo in informiranje.

Radnicka klasa odlazi u raj_The Working Class Is Off To Paradise_TRAILER from Mandragora film on Vimeo.

A. K.