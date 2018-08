Promenada selfijev Tine Kolenik s pokrivali iz lubenice

Razstava bo na ogled do 13. septembra

8. avgust 2018 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Kresija nocoj na ogled postavljajo Promenado, cikel selfijev vizualne umetnice Tine Kolenik, v katerem umetnica predstavlja promenado bitij z različnimi družbenimi vlogami in statusi, ki jih povezujejo pokrivala iz odpadkov lubenic.

Dogodek bo spremljal Koncert za lubenice skladatelja Alda Kumarja.

Implicitna kritika družbe

Ideja projekta Promenada (2017-2018) "ni le hvalnica reciklaže in poziv k strpnosti, ampak je dosti bolj implicitna kritika družbe, ki ustvarja čedalje več vsakovrstnih odpadkov, vključno z dozdevno nekoristnimi in celo zajedavskimi človeškimi bitji, ki pa vendarle funkcionirajo kot temelj sodobne vertikalne ali negativne solidarnosti in identitetnih politik", je ob razstavi zapisal kustos Sarival Sosič.

Sosič je spomnil, da je Tina Kolenik v številnih projektih problematizirala vlogo telesa in njegove zmožnosti likovne obravnave: "Tokrat je usmerila pozornost v glavo in na tej osnovi zgradila diskurz, vezan na pomenske ali realne like, prek teh pa na domiselna likovna razmerja med glavo kot likovnim nosilcem ter (kako izvirno) lubenico kot možnim likovno aktivnim predmetom (sadežem), torej artefaktom, ki omogoča organizacijo oblik - najrazličnejših pokrival."

Razmerje med umetnostjo in telesom

Dokončni likovni sestav po Sosičevih besedah gledalcu odkriva celovit in domiselno združujoč niz ustvarjalnega postopka - najprej kot razmerje med umetnostjo in telesom (body art), nato kot dinamizacijo umetniškega sistema kot akta performansa, kjer poteka likovna igra oziroma tista prava zgodba (v tem primeru serija različnih iz lubenic izoblikovanih pokrival), na koncu pa še končni produkt: fotografije - cikel selfijev z natančno definirano in likovno urejeno podobo pokrite glave z ustrezno obrazno kretnjo.

Tandem Eclipse, skupaj s Samiro Kentrić

Tina Kolenik je leta 2000 diplomirala na oddelku za oblikovanje ljubljanske likovne akademije. Leta 2004 je na omenjeni akademiji tudi magistrirala, nato pa je leta 2012 opravila še magisterij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na katedri za kostumografijo, kjer je od leta 2010 zaposlena kot asistentka za kostumografijo.

Od leta 1999 soustvarja v tandemu Eclipse, skupaj s Samiro Kentrić. Umetnici v ospredje postavljata lastni goli telesi in ju na različne načine pervertirata v soft porno kič maniri. Z odmevnimi in provokativnimi umetniškimi akcijami: razstavami, performansi in inštalacijami se tandem Eclipse vključuje v slovenski in širši evropski umetniški prostor.

Monografija Koža kot kostum

Sicer pa se Tina Kolenik od leta 2005, po performansu Pornogobelin, predstavlja tudi s samostojnimi projekti. V Studiu Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) je uprizorila trilogijo performansov: Kri-nolina (2012), Zlati dež (2013) in Leda z labodom (2014), ki sega v najradikalnejše oblike body arta. Lani se je samostojno predstavila v okviru skupinske razstave Telesnost v Mestni galeriji, pri Knjižnici MGL pa je izšla njena monografija Koža kot kostum.

Kot kostumografka soustvarja v osrednjih slovenskih gledališčih z najvidnejšimi slovenskimi režiserji in si prizadeva izraziti svojevrstno moč kostuma, še zlasti pa kože kot kostuma, v gledališki, filmski in operni produkciji.

Razstava Promenada bo v Kresiji na ogled do 13. septembra.

N. Š.