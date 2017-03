Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novi lastniki so dobili tudi dovoljenje za gradnjo prizidka, ki pa bo usklajen z dvorcem. Foto: Gradovi.net Načrtujemo, da bodo dela končana do konca poletja, center pa naj bi zaživel še letos. Samo Petrič (Cep) Dvorec je varovan kot lokalna kulturna dediščina, zato mora kupec pri prenovi upoštevati navodila zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Foto: Gradovi.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Propadajoči dvorec celjskih grofov Lanovž dočakal obnovo

Novo življenje bo dobil kot medicinski center

23. marec 2017 ob 15:02

Celje - MMC RTV SLO/STA

Več kot 600 let stari dvorec Lanovž v Celju, nekoč last celjskih grofov, ki je dolgo propadal, so končno začeli obnavljati. Celjska občina ga je prodala celjskemu podjetju Cep, ki namerava v dvorcu urediti medicinski center.

V Cepu sicer opozarjajo, da je pri obnovi nedorečenih še kar nekaj stvari.

Celjska občina je renesančni dvorec, ki stoji ob celjski obvoznici in že vrsto let propada, v preteklosti večkrat neuspešno skušala prodati. Leta 2015 pa ga je kupil Cep za 241.000 evrov.

O končni vrednosti naložbe Samo Petrič iz Cepa še ne more govoriti, so pa zahteve zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine nekoliko podražile projekt.

"Nenazadnje je tudi v našem interesu ohraniti ta kulturno-zgodovinski spomenik, saj je bil pred tem obsojen na propad in je bilo le še vprašanje časa, kdaj bi se sesul sam v sebe. Načrtujemo, da bodo dela končana do konca poletja, center pa naj bi zaživel še letos," je še dejal Petrič.

"Zaščita" samo na papirju

Nekdanja graščina celjskih grofov, obkrožena s parkom starinskih dreves, je začela propadati, ko so v začetku 90. let iz nje izselili stanovalce. Občina je kot lastnica dvorec zaščitila, del notranje opreme so prepeljali v depoje, kar je ostalo, pa so odnašali tatovi.

Leta 2005 je občina na novo prekrila streho in za to odštela okoli 104.000 evrov. Predlani, ko je v Celju pogorel Rakuschev mlin, so si skušali brezdomci, ki so v njem prenočevali, novo prenočišče poiskati v Lanovžu, a jim je občina preprečila vstop.

Prekvalifikacija in novo življenje

Da bi v nekdanjem renesančnem dvorcu, ki je bil v 18. stoletju prezidan v baročno graščino s kapelico, uredili medicinski center, si je leta 2007 zamislil podjetnik Ivan Bednički, ki je dvorec od občine vzel v najem, a je bila z njegovim podjetjem Mirabel najemna pogodba kasneje prekinjena.

Na občini so pojasnili, da je pooblaščeni cenilec dvorec in 7287 kvadratnih metrov zemljišča ob celjski obvoznici ocenil na 231.000 evrov, maja 2015 pa so po javnem zbiranju ponudb od Cepa kot edinega ponudnika dobili 10.000 evrov več. Še leto prej je celjska občina nepremičnino prodajala za 310.000 evrov.

Obnova ne bo prepuščena trenutnemu navdihu

Dvorec je varovan kot lokalna kulturna dediščina, zato mora kupec pri prenovi upoštevati navodila zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Konservatorka Nataša Podkrižnik iz zavoda je pojasnila, da so za dvorec že leta 1993 izdelali konservatorski program prenove, ki so ga leta 2015 glede na predvideno funkcijo in stanje objekta dopolnili s kulturnovarstvenimi pogoji.

"Temeljno izhodišče prenove je ohranitev in prezentacija arhitekturne mase renesančno-baročnega dvorca s kakovostnimi likovno-arhitekturnimi elementi," je dejala Podkrižnikova. Poleg prenove dvorca je predvidena še rekonstrukcija ključnih sestavnih parka. Zaradi dostopnosti pa so investitorju dovolili postaviti prizidek, ki bo usklajen z dvorcem.

A. J.