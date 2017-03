Propadajoči hotel Bellevue v preslabem stanju za obnovo

Na mestu hotela Bellevue v Tivoliju je mogoča zgolj še rekonstrukcija identičnega objekta z enakimi materiali, saj je hotel že tako statično šibek, da vzdrževalnih del ne bi prenesel.

Pri rekonstrukciji bi lahko sicer vključili nekatere elemente starega Bellevueja, ki so se bolje ohranili, kot je recimo kamnito stopnišče.

Časnik Dnevnik je tako povzel mnenje inšpektorata za kulturo in medije, pišejo pa še, da ljubljanske občine odkup kulturnega spomenika lokalnega pomena ne zanima.

Jordanski lastniki iščejo kupca

Lastnik hotela je družba Bellevue investicije, ki je v posredni lasti jordanskega državnega sklada. Častni generalni konzul Jordanije v Sloveniji Samir Amarin je že leta 2014 zagotovil, da Jordancev gradnja hotela ne zanima in da od leta 2013 iščejo kupca za propadli hotel. V tem času jim kupca ni uspelo najti, z ljubljanske občine so za časnik namreč sporočili, da se hotel še vedno prodaja. Za dodatne informacije o poteku prodaje so se na Dnevniku obrnili tudi na Amarina, a odgovorov niso prejeli.

Občine odkup kulturnega spomenika lokalnega pomena ne zanima. "Ne načrtujemo odkupa predmetne nepremičnine, saj ocenjujemo, da je za potrebe izvajanja nalog Mestne občine Ljubljana in njenih javnih zavodov ne potrebujemo," so pobudo šišenskega četrtnega odbora stranke SDS zavrnili na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami.

Občina brez pooblastil za prenovo

Na oddelku za kulturo mestne občine pa so dodali, da je občina "vsekakor zainteresirana za ohranitev in prenovo objekta Bellevue, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena". Leta 2009 je občina s takratnim lastnikom in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije že sodelovala pri pripravi idejnih zasnov za prenovo obstoječega hotela in prizidka, je spomnil Dnevnik.

Na oddelku za kulturo zagotavljajo, da je občina s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje hotela ter z opredelitvijo meril in pogojev za prenovo in novogradnjo stavbe v izvedbenem delu dolgoročnega prostorskega načrta zagotovila možnosti za hitrejšo prenovo. "Za izvajanje prenove objekta, ki ni v naši lasti, pa seveda nimamo pooblastil," so še poudarili na oddelku za kulturo.

Ljubljanski policisti so v preteklih letih večkrat obiskali Bellevue. Maja 2014 je zagorela streha hotela. Policisti so po preiskavi okoliščin podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja požiga. Storilcev jim ni uspelo identificirati.

