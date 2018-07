Protest italijanskih kulturnikov proti Salvinijevi migracijski politiki

5. julij 2018 ob 15:49

Rim - MMC RTV SLO, STA

Številni italijanski kulturniki in intelektualci so se zbrali skupaj v protestu proti migracijski politiki notranjega ministra Mattea Salvinija.

Glasbena revija Rolling Stone Italia je danes objavila seznam podpisnikov in njihov poziv vladi, naj se raje kot proti beguncem bori proti mafiji in korupciji.

Proti politiki zaprtih pristanišč

Pod motom Ne strinjamo se s Salvinijem so se zbrali umetniki in intelektualci, ki nasprotujejo "politiki zaprtih pristanišč".

O članih vlade v pozivu piše, da so "pripravljeni s cinizmom izkoristiti globoke in iracionalne strahove". Ob tem so pozvali Salvinija, naj se raje loti resnih problemov v državi, kot sta mafija in korupcija. "Salvini je mlad politik, ki trdi, da želi spremeniti stvari. Zdaj ima priložnost, da to uresniči," še piše.

Pogum za odziv in boj proti barbarstvu

Med podpisniki so pisatelj Sandro Veronesi, režiser Gabriele Muccino ter novinarja Michele Serra in Enrico Mentana.

Poziv so podprli tudi v opozicijski Demokratski stranki (PD). "Na srečo še obstaja nekdo, ki ima pogum za odziv in boj proti barbarstvu. Hvala vsem umetnikom, ki nasprotujejo Salviniju," je na Twitterju zapisal predsednik PD Matteo Orfini.

Italijanska vlada je v preteklih tednih več reševalnim ladjam nevladnih organizacij prepovedala vplutje v pristanišča. Salvini jim namreč očita, da pomagajo tihotapcem ljudi, ko rešujejo migrante iz Sredozemskega morja in jih nato prepeljejo v evropska pristanišča.

