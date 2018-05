Proti umetnosti in kulturi sovražno nastrojeni spletni komentarji so si utrli pot na oder

Premiera predstave S*S na Novi pošti

8. maj 2018 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Predstava odpre tako vprašanje sovražnega govora kot vprašanje odnosa do kulture in umetnosti. Ali se lahko neskončno in brez kakršnih koli zadržkov izživljamo nad katerim koli slovenskim državljanom."

Tako je Janez Janša, eden od avtorjev predstave S*S, ki je plod več ustvarjalcev v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in zavoda Maska, povedal pred drevišnjo premierno uprizoritvijo. V predstavi bo mogoče slišati komentarje na spletnih omrežjih, sovražno nastrojenih proti umetnosti in kulturi, ki so vrhunec na neki način dosegli ob razglasitvi letošnjih prejemnikov nagrad Prešernovega sklada.

Sad osnovne kolegialnosti in etične dolžnosti

Kot je poudaril Janša, sta jim narekovala o tem spregovoriti osnovna kolegialnost in etična dolžnost. S predstavo se namreč postavljajo na stran letošnjih nagrajencev Prešernovega sklada, na račun katerih se je v nekaterih medijih in spletnih omrežjih pojavila vrsta žaljivih objav, največ javnega blatenja in sovražnega govora pa sta bili deležni dramatičarka Simona Semenič in intermedijska umetnica Maja Smrekar.

"Saj ljudstvo enoglasno odklanja tako umetnost."

Eden izmed spletnih komentarjev, ki so ga vključili ustvarjalci predstave, na primer pravi: "Če bi umetnica svoj performans znala vsaj bolj konstruktivno razložiti tako, da bi narod to spoznal kot pozitivno sporočilo, bi ji bilo tudi oproščeno, samo potem bi to lahko povedala na mnogo bolj normalen način … npr. sama sem pripadnica brezizrazne in brezidejne kulture, tako rekoč gola in brez idej, in da sploh lahko preživim, se moram zahvaliti državi, ki te neumnosti sploh plačuje, saj ljudstvo enoglasno odklanja tako umetnost."

Izhajanje iz resničnih citatov

Predstava temelji na popolnoma resničnih citatih s spletnih omrežij, ki so bili sovražno nastrojeni proti umetnosti in kulturi. Ker komentatorji niso znani oziroma se jih večina skriva za anonimnostjo, tudi v predstavi igralcev ne bo videti. "Živo telo bo le eno," je dejal Janša. Glavno vlogo pa zavzema zvočni ambient.

Nadalje po njegovih besedah predstava tako tudi raziskuje vprašanje, kako anonimna javnost ustvarja paralelno realnost. "Največji problem, ki smo mu priča danes, je, da nimamo več javnosti v tem smislu, da je to prostor argumentiranega soočenja mnenj, stališč do določene zadeve. Dejansko imamo vnaprej ustvarjene sodbe in stereotipe, ki jih dobivamo servirane v obliki sovražnega govora," je opozoril.

Poleg Janše so predstavo S*S ustvarili še Urška Brodar, Daša Doberšek, Tina Dobnik, Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, Uroš Kaurin, Matevž Kolenc, Mato Marinček, Katarina Stegnar, Nika Švab, Vito Weis in Gregor Zorc.

Premiera predstave S*S na Novi pošti bo drevi ob 20. uri, ponovitev bo v sredo ob isti uri.

P. G.