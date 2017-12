Prva antologija Aleša Debeljaka, mojstra analitične iskrivosti in ubesedovalca neizrekljivega

"Če ima poezija kakšen smisel, je točno v približevanju temu, česar ni mogoče izreči z besedami. Ta paradoks poganja poezijo," je to vrsto literarnega ustvarjanja opredelil lani umrli pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec, urednik, kritik in profesor Aleš Debeljak.

Aleš Debeljak velja s svojim esejističnim delom za enega izmed uveljaviteljev postmodernizma pri nas, za njegovo pesništvo pa je značilen dialog z modernističnim izročilom in eksistencialističnim mišljenjem, v njem odmevajo tudi tesnobna občutja v človekovem intimnem svetu in družini. Posvečal se je tudi pisanju člankov in kolumn, raziskovanju slovenske književnosti in literarni kritiki.

Pri Mladinski knjigi je pravkar izšla njegova prva antologija, naslovljena Tukaj, zate, tam. Izdaja v zbirki Kondor prinaša izbor njegovih najboljših esejev, za katerega je poskrbel in s spremno besedo utemeljil Urban Vovk, in pesmi, ki jih je izbral in komentiral Uroš Zupan. Antologiji je dodana tudi podrobna bibliografija Aleša Debeljaka, ki jo je sestavil Martin Grum.

Nadčasovne besedne stvaritve

"Občutja, povezana s stanji posameznika v brbotajočem svetu hitrih sprememb in nenadnih odklonov, ki jih je pesnik in esejist v svojih besedilih tako vztrajno zasledoval in zapisoval, seveda še zdaleč niso povezana le z izkušnjo njegove, še v Jugoslaviji rojene generacije, preživela bodo še veliko naslednjih. Njegova nežna melanholija, s katero opazuje in opisuje svet okrog sebe, in sugestivno vzdušje, ki ga kot vešč besedni mag pri tem ustvarja, sta preprosto nekaj nadčasovnega, nekaj, kar presega žanrske in zvrstne opredelitve, nekakšna toplina, ki greje vesolje," je zapisal založnik.

Eden najbolj prevajanih sodobnih slovenskih pesnikov in esejistov

Aleš Debeljak je umrl lanskega januarja, star 54 let. Diplomiral je iz filozofije in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter doktoriral iz sociologije kulture na univerzi Syracuse v New Yorku. Od leta 2004 je bil redni profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Objavil je 14 knjig esejev in osem knjig pesmi, zadnjo, Tihotapci, leta 2009. Zanjo je že drugič prejel Jenkovo nagrado.

Debeljak je eden najbolj prevajanih sodobnih slovenskih pesnikov in esejistov. Njegove knjige so izšle v angleških, nemških, francoskih, španskih, katalonskih, italijanskih, romunskih, hrvaških, srbskih, makedonskih, poljskih, slovaških, čeških, litovskih, albanskih, finskih, madžarskih in japonskih prevodih. Za svoje delo je dobil številne nagrade, med drugim je za pesniško zbirko Slovar tišine leta 1989 prejel Jenkovo nagrado in leto kasneje za deli Slovar tišine in Postmoderna sfinga nagrado Prešernovega sklada.

Ob izidu antologije na Vodnikovi domačiji Šiška z Založbo Mladinska knjiga drevi ob 19. uri organizirajo predstavitev antologije Tukaj, zate, tam. Gostje večera bodo Aleš Berger, Erica Johnson Debeljak, Urban Vovk, Uroš Zupan, Andrej Ilc in Meta Česnik, večer bo moderiral Dejan Pušenjak. Debeljakovo poezijo bo po lastnem izboru bral Lukas Debeljak.

