Prva gledališka kriminalka: kaj skrivajo Vranja vrata?

En mesec vsak teden nov del

30. marec 2017 ob 06:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kriminalke so že dolgo priljubljen žanr; zakaj torej ne napisati izvirne slovenske serije, z izvirnimi slovenskimi liki, v našem, današnjem okolju in jo postaviti na oder?

Številne uspešne kriminalne serije kot so Most, Pravi detektiv, Srečna dolina, Fargo, Making a muderer so Mestno gledališče ljubljansko spodbudile k ustvarjanju lastne kriminalne serije Vranja vrata, kar je na gledaliških odrih popolna (in še nevidena) novost. K sodelovanju so povabili Nejca Gazvodo, ki je napisal nadaljevanko v štirih delih, motivno naslonjeno na tradicijo anglosaških in skandinavskih del tega žanra, s to razliko, da je dogajanje postavljeno v izrazito slovensko okolje, kar s seboj prinese realistične portrete današnje slovenske mentalitete.

Režijo so v MGL-ju zaupali makedonskemu režiserju Aleksandru Popovskemu, ki se je že dlje časa poigraval prav s to zamislijo; uvedbo izrazito televizijskega žanra na oder. V žanru, vsebini in načinu prezentacije so se ustvarjalci gledališke kriminalke želeli čim bolj približati formatu ekraniziranih serij, obenem pa zakonitosti gledališča prinašajo drugačno, bolj intimno izkušnjo.

Občinstvo, najprej bodo na vrsti, tisti ki so kupili abonma Nadaljevanka, bo v štirih zaporednih tednih na Mali sceni MGL-ja spremljalo štiri petdesetminutna nadaljevanja, ki si sledijo na isti dan v tednu. Prvi del bo na ogled danes ob 20.00, nadaljevanja pa bodo sledila 6. aprila, 13. aprila in 20. aprila, slavnostna premiera bo 11. in 12. maja, sledile pa bodo ponovitve.

Oranje ledine

Za avtorja scenarija Nejca Gazvodo je bilo pisanje Vranjih vrat svojevrsten izziv, ker marsikakšen detajl, rezi in določeni prijemi s katerimi se oblikuje napetost tega žanra, v gledališču niso mogoči, po drugi strani pa gledališče omogoča osredotočenost na like in to na to kar se z njimi dogaja, kar je po mnenju Gazvode zelo dragoceno. Prav tako, pravi režiser Popovski, je bila svojevrsten izziv tudi režija, saj imajo kriminalne nadaljevanke neobhodne zakonitosti, kot je na primer dejstvo, da se ne sme vsega razkriti takoj, kar je sicer za gledališče značilno. "V naravi gledališča je, da se določene stvari prikaže že takoj, medtem ko žanr kriminalke zapoveduje skrivnostnost, kar pomeni, da je marsikaj treba zadržati zase", meni režiser.

Vila sredi gozda

"V noči iz 6. na 7. marec je na Dolenjskem nepojasnjeno izginila Neža Žakelj. Pogrešana je mlajša od 27 let, nizke postave, svetlih las, rjavih oči, oblečena pa je v oblačila temnih barv. Sorodniki so jo nazadnje videli na večer izginotja, preden je šla spat, verjetno pa se je kasneje iz nepojasnjenih razlogov odpravila v gozd", je vse kar se iz gledališkega lista izve o izginuli Neži Žakelj.

Družina Žakelj živi v odmaknjeni vili sredi gozda, hči Ida se po treh letih odsotnosti vrne domov in spozna, da se stvari doma spreminjajo, in da ima njena sestra Neža novega fanta Anžeta, ki se ga Ida spomni še iz srednje šole. Po prepiru z Nežo, Ida odvihra od doma in sreča lokalnega narkomana, Nežinega nekdanjega fanta, ki ji omeni Vranja vrata, čeprav Ida ne ve kaj to je, niti kje to je. Zjutraj družina odkrije, da je Neža zginila, policija pa iz reke izvleče truplo mladega moškega. Preiskave se loti kriminalistka Kristina, ki je v kraj prišla šele pred kratkim.

Igrajo Žan Koprivnik, Mia Skrbinac, Bernarda Oman, Mirjam Korbar Žlajpah, Viktorija Bencik Emeršič, Jure Henigman, Boris Kerč, Uroš Fürst, Tjaša Železnik, Lotos Vincenc Šparovec in Karin Komljanec. Aleksander Popovski je tudi scenograf predstave, dramaturginja je Eva Mahkovic. Kostumografka je Jelena Proković, avtor glasbe Laren Polič Zdravič, lektor pa Martin Vrtačnik.

Lejla Švabič