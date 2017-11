Film V modrino s prvo nagrado na otroškem filmskem festivalu v Chicagu

Z nagrado tudi nominacija za oskarja

8. november 2017 ob 16:37

Chicago - MMC RTV SLO

Film V Modrino, ki je nastal v slovenski koprodukciji, je na 34. mednarodnem otroškem filmskem festivalu v Chicagu prejel prvo nagrado žirije v kategoriji kratkih akcijskih filmov (Live Action Short).

Film v modrino, s katerim se je hrvaška režiserka mlajše generacije Antoneta Alamat Kusijanović predstavila že na Berlinalu in v Cannesu, in je pritegnila tudi pozornost Ameriške filmske akademije, je zdaj na otroškem filmskem festivalu v Chicagu pobral še prvo nagrado žirije v kategoriji kratkih akcijskih filmov. Omenjeni otroški filmski festival v Chichagu je kvalifikator za oskarje, tako da je film V modrino z nagrado avtomatično nominiran za oskarja v kategoriji kratkih akcijskih filmov (Live Action Short).

Kusijanovićeva je scenarij za film napisala skupaj s Christino Lazaridi, ki poučuje na Univerzi Columbia v New Yorku. Tam je nadaljevala študij po končani diplomi na zagrebški fakulteti za film in televizijo, zato je film nominiran v sklopu igranih filmov, ki so nastali pod okriljem domačih filmskih šol.

Odnosi med odraščajočimi najstniki

Kratki film pripoveduje o trinajstletni Juliji, ki se iz nasilnega doma z materjo umakne na idiličen hrvaški otok, kjer je nekoč odraščala. Veseli se, da bo obudila prijateljstvo z Ano, ki pa več pozornosti namenja svojemu fantu. Anina zavrnitev pri Juliji odpre nezaceljene rane nasilne preteklosti in v njej prebudi nasilno pošast, za katero je mislila, da jo je pustila za seboj. Prvi kratki film, ki ga je kot manjšinsko koprodukcijo podprl Slovenski filmski center, je poglobitev v kompleksnost medsebojnih odnosov odraščajočih najstnikov.

Za filmom stoji mednarodna filmska ekipa: za fotografijo je zaslužen Marko Brdar, zvočno podobo filma so zaupali mlademu skladatelju Ivanu Marinoviču, Juliju Zorniku iz Slovenije in francosko-ruskemu skladatelju Evgeniju Galperinu. Montaža je delo Korejke Miniji Kang, prav tako z newyorške univerze Columbia. V filmu igrajo Gracija Filipović, Vidaković Natrlin, Dominik Duždević, Andro Režić, Nataša Dangubić in Marija Kohn. Film je nastal v koprodukciji slovenske hiše Blade produkcije.

Mednarodni otroški filmski festival v Chicagu vsako leto predstavi in nagradi najbolj inovativne in izobraževalne filme za otroke, družine in študente. Prvič so nagrade podelili davnega leta 1983.

G. K.