Prva španska retrospektiva o filmskem ustvarjanju Gusa Van Santa s stotinami polaroidov

Kustos razstave je Matthieu Orlean

26. junij 2018 ob 10:34

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V madridskem kulturnem centru La Casa Encendida so pripravili prvo retrospektivo o filmskem ustvarjanju Gusa Van Santa, na kateri bo ob filmih, glasbi in akvarelih mogoče videti tudi več kot 400 polaroidov, ki jih je 66-letni filmar posnel na izborih igralcev, snemanjih in drugod.

Na njih sta denimo upodobljena pokojni River Phoenix in Daniel Day-Lewis.

Na ogled do 16. septembra

Kustos razstave s preprostim naslovom Gus Van Sant, ki bo na ogled do 16. septembra, je Matthieu Orlean. Nastala je v koprodukciji Francoske kinoteke, Narodnega muzeja kinoteke v Torinu, Muzeja Elysee v Lozani in Švicarske kinoteke.

Obiskovalce razstave bo v svet kultnega režiserja, ki uteleša radikalni in nekonformistični film, potopilo različno vizualno gradivo, pa filmi, risbe, glasba in projekti, pri katerih je sodeloval z Williamom S. Burroughsem, Williamom Egglestonom, Bruceom Webrom in Davidom Bowiejem, so zapisali na spletni strani centra La Casa Encendida.

Posnetek postmoderne ameriške zgodovine

Van Santovi filmi so posnetek postmoderne ameriške zgodovine. S kompleksno pripovedno strukturo, v formi mozaikov ali kolažev, ter vznemirljivimi tonskimi prehodi ustvarjajo disonantno kinematografijo, kjer melanholija in humor nikoli nista obravnavana kot nasprotji, so njegovo delo opisali pri madridskem kulturnem centru.

Razstava po njihovih navedbah ponuja uvid v ustvarjanje legendarnega režiserja, pri čemer obiskovalca popelje tudi skozi njegove eksperimentalne filme, v katerih je v središču njegov dom – mesto Portland. Postavitev razkriva tudi vplive na njegovo estetiko, kot sta beatniška generacija in že omenjeni ameriški pisatelj Burroughs.

Fotografiranje, zlasti za modne in glasbene revije

Velik del razstave so režiserjevi polarodi – njegova kamera je svetlobo lovila na obrazih stotin igralcev, scenaristov in drugih filmskih delavcev. Polaroide je prenehal snemati v 90. letih, a nadaljeval fotografiranje, zlasti za modne in glasbene revije. Na teh fotografijah sta se med drugim znašli rock skupina Red Hot Chilli Peppers in glasbena legenda Bowie.

Med prepoznavnimi Van Santovimi filmi sta Dobri Will Hunting (1998) in biografski film o Harveyju Milku z naslovom Milk (2008), za katera si je prislužil nominacijo za oskarja. V zgodovino filma se je zapisal še s kultnimi filmi, kot so Drugstore kavboj (1989), Moj mali Idaho (1991), z zlato palmo v Cannesu nagrajeni Slon (2003) ter biografski film o Kurtu Cobainu Zadnji dnevi (2005).

N. Š.