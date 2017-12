Prva stavka filharmonikov zakonita, druga nezakonita

Sodišče delno pritrdilo zaposlenim, delno Damjanu Damjanoviču

15. december 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delovno sodišče v Ljubljani je s sodbo na prvi stopnji stavko, ki so jo zaposlenih v Slovenski filharmoniji izvedli 5. decembra lani, razglasilo za zakonito, stavko iz 1. januarja pa za nezakonito.

Prvostopenjsko sodišče je tako delno pritrdilo zaposlenim v SF-ju, delno pa vodstvu oziroma direktorju Damjanu Damjanoviču, je v zapisal pooblaščenec sindikatov v SF-ju Dino Bauk.

Sodišče je za zakonito razglasilo prvo stavko, ki so jo 5. decembra lani izvedli zaradi takojšnje zagotovitve spoštljivega delovnega okolja, brez žalitev in trpinčenja oziroma mobinga, zaradi takojšnje vzpostavitve zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF-ja ter zaradi razrešitve postopkov napredovanj.

Po Baukovih besedah sodišče v obrazložitvi navaja, da iz izvedenih dokazov izhaja, da so bile dovolj konkretizirane zahteve delavcev po spoštljivem delovnem okolju, s primernim odnosom do delavcev, prav tako da so dovolj konkretizirane zahteve po zakonitem, transparentnem in strokovnem vodenju kot tudi zahteva po rešitvi aktualnih postopkov napredovanja. Čeprav je vodstvo z direktorjem Damjanovičem v postopku zatrjevalo, da so bile te zahteve delavcev zgolj navidezne, je sodišče na podlagi zaslišanja vseh vpletenih ugotovilo, da ni tako in da so bili zaposleni upravičeni do stavke zaradi njihove uresničitve.

Sodišče po drugi strani ni pritrdilo zaposlenim, da zaradi neuresničitve omenjenih zahtev lahko s stavko zahtevajo tudi odstop direktorja SF-ja, odstop članov sveta SF-ja ter prekinitev sodelovanja z dirigentom Urošem Lajovcem. Zato je stavko s prvega januarskega dne letošnjega leta razglasilo za nezakonito.

Kot napoveduje Bauk, bodo zoper ta del zaposleni vložili pritožbo na višje sodišče. Menijo namreč, da prvostopenjsko sodišče ni dovolj pretehtalo njihovega argumenta, da je pravico do stavke, kot ustavno pravico, treba interpretirati široko in čim manj omejujoče.

Zaposleni menijo, da je zahtevo po odstopu direktorja javnega zavoda, katerega namen je zagotavljati javno dobro - in ne nekih donosov lastnikom, kot je to primer v zasebnih gospodarskih družbah -, treba presojati drugače kot podobno zahtevo v gospodarstvu in v zvezi s tem šele vzpostaviti sodno prakso, ki pa se tako ali tako vzpostavlja na višjih sodnih instancah.

Organizator stavke celoten kolektiv

Sodišče je prav tako ugotovilo, da organizatorji obeh stavk nista bila oba reprezentativna sindikata, to je Sviz in Glosa, niti ne pet posameznih delavcev, ki jih je vodstvo SF-ja poimensko "tožilo", temveč da je odločitev o stavki sprejela večina zaposlenih v SF-ju in je bil tako organizator stavke kolektiv v celoti, ne pa v kolektivnem sporu izpostavljenih pet posameznih delavcev.

Kot stavkovno dejavnost je prvostopenjsko sodišče prepoznalo tudi krajši nagovor predstavnice zaposlenih pred koncertom 6. decembra lani, pa čeprav ni šlo za nikakršno prekinitev dela. Zaposleni v SF-ju se bodo tudi zoper ta del sodbe pritožili na višje delovno in socialno sodišče, je še sporočil Bauk.

Obravnava tožbe, ki jo je proti sindikatoma Sviz in Glosa ter stavkovnemu odboru SF vložil direktor zavoda Damjanovič zaradi domnevno nezakonite stavke, se je na delovnem sodišču sklenila sredi novembra.

M. K.