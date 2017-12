Prva stavka filharmonikov zakonita, drugo nezakonita

Sodišče delno pritrdilo zaposlenim, delno Damjanu Damjanoviču

15. december 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delovno sodišče v Ljubljani je s sodbo na prvi stopnji stavko, ki so jo zaposlenih v Slovenski filharmoniji izvedli 5. decembra lani, razglasilo za zakonito, stavko iz 1. januarja pa za nezakonito.

Prvostopenjsko sodišče je tako delno pritrdilo zaposlenim v SF-ju, delno pa vodstvu oziroma direktorju Damjanu Damjanoviču, je v zapisal pooblaščenec sindikatov v SF Dino Bauk.

Sodišče je za zakonito razglasilo prvo stavko, ki so jo 5. decembra lani izvedli zaradi takojšnje zagotovitve spoštljivega delovnega okolja, brez žalitev in trpinčenja oziroma mobinga, zaradi takojšnje vzpostavitve zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF-ja ter zaradi razrešitve postopkov napredovanj.

Sodišče po drugi strani ni pritrdilo zaposlenim, da zaradi neuresničitve omenjenih zahtev lahko s stavko zahtevajo tudi odstop direktorja SF-ja, odstop članov sveta SF-ja ter prekinitev sodelovanja z dirigentom Urošem Lajovicem. Zato je stavko s prvega januarskega dne letošnjega leta razglasilo za nezakonito.

Konec lanskega leta sta sindikata Sviz in Glosa opozorila, da že dlje časa prejemata pritožbe o nekompetentnem vodenju SF-ja in neprofesionalnem odnosu do zaposlenih ter kršitvah predpisov direktorja Damjana Damjanoviča. Konec lanskega leta pa so zaposleni v orkestru z opozorilno stavko v času večerne vaje zahtevali tako odstop Damjanoviča kot tedanjega šefa dirigenta Uroša Lajovica, razpust sveta zavoda ter zagotovitev dejavne vloge pri izbiri novega direktorja in dirigenta. Zaradi stavkovnih zahtev orkestra pa je odpadel tudi novoletni koncert.

M. K.