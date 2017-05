Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Začelo se je s Sigourney Weaver v Osmem potniku, a močni ženski liki so kasneje postali stalnica Scottove kariere. Včasih so bili rezultati izjemni (Thelma in Luise), včasih malo manj (GI Jane). V Zavezi v ospredje stopa Katherine Waterston. Foto: Blitz Film & Video Distribution/Kolosej "Zdelo se mi je, da sem znanstveno fantastiko predolgo pustil ob strani in da bi se bilo najbolje vreči nazaj vanjo," se je časa pred Prometejem pred časom spominjal Ridley Scott. "Prometej je bil zame izvrstna izkušnja. Pri številki dva lahko začnemo razvijati véliko idejo." Foto: Reuters Svetovna premiera filma je bila 4. maja v Londonu. Foto: Reuters

Prve ocene novega Osmega potnika: je Zaveza vredna mesta v kultni franšizi?

"Boljši od Prometeja"

7. maj 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem, ko Slovenci še čakamo na redno distribucijo Zaveze, šestega dela franšize Osmi potnik Ridleya Scotta, iz tujine že kapljajo prve recenzije: soliden, a ne izjemen dodatek k opusu, je nekakšen splošni konsenz.

Osmi potnik: Zaveza je neposredno nadaljevanje filma Prometej (Prometheus), predzgodbe prvega dela franšize Osmi potnik. Šesti film je zgodba posadke kolonialne ladje Covenant, ki pristane na sicer čudovitem, toda sovražnem planetu, kjer naletijo na androida Davida (Michael Fassbender), enega od dveh preživelih članov odprave Prometej, ki je doživela svoj konec v prejšnjem filmu.

Film je "boljši od Prometeja", se strinjajo skoraj vsi recenzenti - a kljub temu ne ravno revolucionaren ali presenetljiv film, dodajajo. "Tole je kompilacija največjih uspešnic dosedanjih filmov o Osmem potniku," piše recenzent Guardiana. "Paradoks tiči v tem, da naj bi te poklone prepoznali, a obenem bodo na vas naredili vtis samo, če jih vidite prvič. Film je zelo kompetentno narejen in ima močno igralsko zasedbo, a je vse skupaj videti nekam preveč znano."

So pa zato veliko bolj zadovoljni pri The Hollywood Reporterju, češ da novi film "prinese največ zadovoljstva po prvih dveh delih franšize". "Postreže nam z vso akcijo in napetostjo, ki si jo mainstreamovska publika lahko želi".

Strinjajo se tudi okrog tega, da Zaveza franšizo vrača k žanru, kateremu dolguje obstoj - grozljivki. "Ridley Scott nam postreže z nekakšno medzvezdno različico Petka trinajstega," je duhovit recenzent bloga The Wrap. "Zasedba spoštljivih igralce zasede vloge svetovalcev v taboru, razni zobati sluzavci pa vskočijo namesto Jasona Voorheesa".

Scott se (diskretno) distancira od večjega dela franšize?

"Mislim, da smo se tokrat zazrli v veliko večje vesolje kot kadar koli prej," je o novem filmu - v kontekstu štiridesetih let preddelov, videoiger, igrač in knjig - pripomnil Ridley Scott sam. "Dosedanja nadaljevanja so bila eno samo ubijanje in straljačine, pa mislim, da bi morala odgovoriti na več vprašanj iz prvega dela. Tako bi lahko zgodbo razvejali na bolj zanimive načine, kot pa je samo preganjanje ljudi po zavitih hodnikih. Tokrat smo se bolj ukvarjali s stvarjenjem."

Tudi igralska zasedba - glavni v njej so Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup in Danny McBride - hiti poudarjat, da je novi Osmi potnik daleč najgrozlivejši doslej. "Na koncu projekcije sem bil izčrpan. Absolutno groteskno je," obljublja Crudup.

V slovenske kinematografe Zaveza prihaja 18. maja.

A. J.